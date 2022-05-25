Мхитарян заменен на 17-й минуте в финале Лиги конференций

В эти минуты проходит финал Лиги конференций, в котором играют «Рома» и «Фейеноорд».
На 17-й минуте полузащитник римской команды Генрих Мхитарян получил травму и был заменен. Вместо него вышел Сержиу Оливейра.
- В этом сезоне Мхитарян забил 5 голов и сделал 9 ассистов в 43 матчах.
- Его контракт с «Ромой» истекает в июне. Сообщалось, что клуб предложил армянскому футболисту новое соглашение.
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?
Источник: «Бомбардир»