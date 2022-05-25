Мхитарян заменен на 17-й минуте в финале Лиги конференций

В эти минуты проходит финал Лиги конференций, в котором играют «Рома» и «Фейеноорд».

На 17-й минуте полузащитник римской команды Генрих Мхитарян получил травму и был заменен. Вместо него вышел Сержиу Оливейра.

В этом сезоне Мхитарян забил 5 голов и сделал 9 ассистов в 43 матчах.

Его контракт с «Ромой» истекает в июне. Сообщалось, что клуб предложил армянскому футболисту новое соглашение.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?