«Рома» предложила новый контракт Мхитаряну

Полузащитник Генрих Мхитарян может продолжить карьеру в «Роме».
По информации Corriere dello Sport, римский клуб предложил 33-летнему армянскому футболисту контракт на два года с понижением заработной платы.
Мхитарян с большой вероятностью согласится продлить контракт.
- Нынешний контракт Мхитаряна с «Ромой» истекает летом.
- В этом сезоне Генрих забил 5 голов и сделал 6 ассистов в 31 матче Серии А.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: Corriere dello Sport