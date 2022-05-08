«Рома» предложила новый контракт Мхитаряну

Полузащитник Генрих Мхитарян может продолжить карьеру в «Роме».

По информации Corriere dello Sport, римский клуб предложил 33-летнему армянскому футболисту контракт на два года с понижением заработной платы.

Мхитарян с большой вероятностью согласится продлить контракт.

Нынешний контракт Мхитаряна с «Ромой» истекает летом.

В этом сезоне Генрих забил 5 голов и сделал 6 ассистов в 31 матче Серии А.

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