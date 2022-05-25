Леонченко: «Локомотив» готов рассмотреть предложения о продаже Баринова»

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко заявил, что клуб готов продать полузащитника Дмитрия Баринова.

«Если Дмитрию поступит предложение, которое его заинтересует и будет соответствовать нашим интересам, то мы будем готовы его рассматривать. На сегодняшний день такого предложения нет», — сказал Леонченко.

В этом сезоне Баринов сделал 2 ассиста в 30 матчах.

Его контракт с «Локо» действует до июня 2023 года.

Рыночная стоимость игрока – 12 миллионов евро.

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