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Леонченко: «Локомотив» готов рассмотреть предложения о продаже Баринова»

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко заявил, что клуб готов продать полузащитника Дмитрия Баринова.

«Если Дмитрию поступит предложение, которое его заинтересует и будет соответствовать нашим интересам, то мы будем готовы его рассматривать. На сегодняшний день такого предложения нет», — сказал Леонченко.

  • В этом сезоне Баринов сделал 2 ассиста в 30 матчах.
  • Его контракт с «Локо» действует до июня 2023 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 12 миллионов евро.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +238

    Феникс 28 40 минут назад

    Баринов никому накуй не нужен

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