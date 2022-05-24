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  • Дюков: «Газпром» помогает всей РПЛ – не только «Зениту». Они могут вывести деньги, хотите?»

Дюков: «Газпром» помогает всей РПЛ – не только «Зениту». Они могут вывести деньги, хотите?»

24 мая 2022, 19:55
23

Президент РФС Александр Дюков высказался в вкладе «Газпрома» в российский футбол.

«Зенит» прекрасно себя чувствует, подписывает легионеров. Может быть, им стоит развивать весь футбол?

– Вы знаете, что «Газпром» много делает для нашего футбола. Он помогает РПЛ, «Матч ТВ» является основным вещателем, заключен серьезный контракт. Вы понимаете, что этот контракт не является сверхдоходным для «Матч ТВ». Можно говорить о помощи «Газпрома» всей РПЛ.

Также «Газпром» делает много для детско-юношеского футбола. У академии «Зенита» много филиалов, «Газпром» помогает ЮФЛ. Я уже не буду говорить о большом количестве инфраструктурных объектов.

Поэтому говорить о том, что «Газпром» делает только для «Зенита», это не так. Он многое делает для развития российского футбола. Ваша критика в адрес спонсора неоправданна.

– Может, стоит сократить вложения в «Зенит»?

– В «Собачьем Сердце» был такой герой, как Полиграф Полиграфыч, у него было всегда только одно решение – взять и поделить.

Если говорить о «Зените» и клубах РПЛ, мы должны думать о том, как увеличить финансирование нашего футбола и как эффективнее их тратить. Государственные деньги это или нет – это не самый главный вопрос. Если мы хотим, чтобы все были бедные, это поможет?

Если мы говорим о «Газпроме», то они также работают на рынке и конкурируют с другими компаниями. Они также могут использовать деньги в рекламе. Если мы хотим, чтобы они вывели деньги, то они могут это сделать. Вы этого хотите?

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Дюков Александр
Комментарии (23)
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Жорик кекс обжорик
1653411869
Следовательно первое место обеспечено всем понятно, а все другие клубы поборятся за 2 место.
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Enter2006
1653412470
Он долбанулся? "Государственные деньги это или нет – это не самый главный вопрос. " - как это не самый главный вопрос? Воруют деньги народа!!! С кем конкурирует монополист на рынке газа это про конкуренцию? Бред идиота - олигархат!
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nik55
1653413349
Дюков----не ищи дурней себя
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alex1951
1653416310
Дюков,товарищ! Мы все знаем ,кто ты ,что за должность, А посему твои эмоции нам понятны.... Всем ясно с чьих рук ты кормишься.... Поэтому твои инсинуации по поводу развития - это ЗАСТОЙ! Где вкладывание бабла в развитие детско-юношеского футбола ? Ведь они 10-15 летние ,через 10 лет и есть наше будущее, скажи ,где подобие ,,Кожаного Мяча,,?Чей то не прочитали..... Отсюды и вывод- Ты могильщик Росфутбола! Сталин тебя за мздоиство к стенке присланил! Редиска!
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NewLife
1653417207
Для того чтобы вылизать своих хозяев, Дюков несет пургу, считая нас идиотами, которые схавают любую туфту. А ну ка давай то-подробнее с цифрами вложений в синит, в срач тв и в детско-юношеский футбол, а также почему получение длительного контракта проф непригодным срач тв является помощью для РПЛ.
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klimovich
1653417254
Хотим!
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шахта Заполярная
1653419891
Без НАРОДНЫХ ДЕНЕГ теплотрасса и срач теплотрасса тв будут ниже плинтуса. Теплотрасса будет бороться за выживания в фнл, как это было до газпрема, админ ресурса и свистков продажных, где Новороссийский Черноморец закатывал по шесть сухих мячей теплотрассе не напрягаясь.
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JTherry
1653424966
"В «Собачьем Сердце» был такой герой..." ...Дюк-офф признавайся, на сайте Бомбардира ты под ником "Семеныча" прикрылся..?))
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PAREVG.
1653430553
Очень хотим. Российский футбол без газпрома проживет, а вот Зенит вряд ли...
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zigbert
1653459683
Говорит о помощи всей РПЛ и сам себя опровергает.
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