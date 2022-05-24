Дюков: «Газпром» помогает всей РПЛ – не только «Зениту». Они могут вывести деньги, хотите?»

Президент РФС Александр Дюков высказался в вкладе «Газпрома» в российский футбол.

– «Зенит» прекрасно себя чувствует, подписывает легионеров. Может быть, им стоит развивать весь футбол?

– Вы знаете, что «Газпром» много делает для нашего футбола. Он помогает РПЛ, «Матч ТВ» является основным вещателем, заключен серьезный контракт. Вы понимаете, что этот контракт не является сверхдоходным для «Матч ТВ». Можно говорить о помощи «Газпрома» всей РПЛ.

Также «Газпром» делает много для детско-юношеского футбола. У академии «Зенита» много филиалов, «Газпром» помогает ЮФЛ. Я уже не буду говорить о большом количестве инфраструктурных объектов.

Поэтому говорить о том, что «Газпром» делает только для «Зенита», это не так. Он многое делает для развития российского футбола. Ваша критика в адрес спонсора неоправданна.

– Может, стоит сократить вложения в «Зенит»?

– В «Собачьем Сердце» был такой герой, как Полиграф Полиграфыч, у него было всегда только одно решение – взять и поделить.

Если говорить о «Зените» и клубах РПЛ, мы должны думать о том, как увеличить финансирование нашего футбола и как эффективнее их тратить. Государственные деньги это или нет – это не самый главный вопрос. Если мы хотим, чтобы все были бедные, это поможет?

Если мы говорим о «Газпроме», то они также работают на рынке и конкурируют с другими компаниями. Они также могут использовать деньги в рекламе. Если мы хотим, чтобы они вывели деньги, то они могут это сделать. Вы этого хотите?

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