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Дюков: «Газпром» помогает всей РПЛ – не только «Зениту». Они могут вывести деньги, хотите?»

Президент РФС Александр Дюков высказался в вкладе «Газпрома» в российский футбол.

«Зенит» прекрасно себя чувствует, подписывает легионеров. Может быть, им стоит развивать весь футбол?

– Вы знаете, что «Газпром» много делает для нашего футбола. Он помогает РПЛ, «Матч ТВ» является основным вещателем, заключен серьезный контракт. Вы понимаете, что этот контракт не является сверхдоходным для «Матч ТВ». Можно говорить о помощи «Газпрома» всей РПЛ.

Также «Газпром» делает много для детско-юношеского футбола. У академии «Зенита» много филиалов, «Газпром» помогает ЮФЛ. Я уже не буду говорить о большом количестве инфраструктурных объектов.

Поэтому говорить о том, что «Газпром» делает только для «Зенита», это не так. Он многое делает для развития российского футбола. Ваша критика в адрес спонсора неоправданна.

– Может, стоит сократить вложения в «Зенит»?

– В «Собачьем Сердце» был такой герой, как Полиграф Полиграфыч, у него было всегда только одно решение – взять и поделить.

Если говорить о «Зените» и клубах РПЛ, мы должны думать о том, как увеличить финансирование нашего футбола и как эффективнее их тратить. Государственные деньги это или нет – это не самый главный вопрос. Если мы хотим, чтобы все были бедные, это поможет?

Если мы говорим о «Газпроме», то они также работают на рынке и конкурируют с другими компаниями. Они также могут использовать деньги в рекламе. Если мы хотим, чтобы они вывели деньги, то они могут это сделать. Вы этого хотите?

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: «Матч ТВ»

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Сегодня, 19:55
Комментарии12
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    Рейтинг: +10707

    alex1951 8 минут назад

    Дюков,товарищ! Мы все знаем ,кто ты ,что за должность,
    А посему твои эмоции нам понятны....
    Всем ясно с чьих рук ты кормишься....
    Поэтому твои инсинуации по поводу развития - это ЗАСТОЙ!
    Где вкладывание бабла в развитие детско-юношеского футбола ?
    Ведь они 10-15 летние ,через 10 лет и есть наше будущее, скажи ,где подобие ,,Кожаного Мяча,,?Чей то не прочитали.....
    Отсюды и вывод- Ты могильщик Росфутбола! Сталин тебя за мздоиство к стенке присланил! Редиска!

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    Рейтинг: +3348

    aaaaahhhh 20 минут назад

    во как Государственный человек дело повернул - по государственному!!!

    0
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    Рейтинг: +607

    Янвapь 69 35 минут назад

    Чо, про судей забыл ? Им же в первую очередь помогаете. Также выводку фармов, поставляющих вам очки помогаете ! Остальных кошмарите с помощью купленных "свистков"

    1
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    Рейтинг: +299

    Stavr007 53 минуты назад

    дал понять - куда не плюнь, везде монополия)

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    Рейтинг: +6789

    nik55 58 минут назад

    Дюков----не ищи дурней себя

    1
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    Рейтинг: +687

    Suvorov51 1 час назад

    Нет г-н Дюков. это вы хотите чтобы мы были бедными. и не надо думать что вы самый умный и все знайка. не надо ни чего делить все уже поделино. и вы это хорошо знаете. а то что матч ТВ.и бомжатник находятся на бюджете промгаза всем известно. но вы говорите кольуже начали. что и прмьер лига и судьи все находятся у корыта промгаза короче ЧМО - ЧАСТЬ МАТЕРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА

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    Рейтинг: +899

    Лфшт 1 час назад

    было бы отлично

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    Рейтинг: +22809

    DOCTOR PENALTY 1 час назад

    Как же мутно. Нужен перевод.

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    Рейтинг: +355

    fakeid 1 час назад

    хряки почему-то всегда забывают про такой неудобный для них момент, как доходы. за прошлый год выручка зенита составила бешенные 212 лямов. не рублей. спартаг же заработает в этом сезоне несколько лямов рублей за финал кубка. ну и по мелочи. позор)

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    Рейтинг: +3091

    Enter2006 1 час назад

    Он долбанулся? "Государственные деньги это или нет – это не самый главный вопрос. " - как это не самый главный вопрос? Воруют деньги народа!!! С кем конкурирует монополист на рынке газа это про конкуренцию? Бред идиота - олигархат!

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