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«Фонбет» планирует стать титульным спонсором РПЛ

Бывший член исполкома РФС Сергей Анохин заявил, что букмекерская компания «Фонбет» может стать титульным спонсором РПЛ.

«Фонбет» в течение двух недель сформирует предложение для РПЛ по титульному спонсорству», – сообщил Анохин.

  • Ранее «Лига ставок» решила аннулировать 4-летний контракт с РПЛ.
  • Сумма сделки могла превысить 15 миллиардов рублей.
  • Причина – отстранение российских клубов от еврокубков, а также отъезд иностранных тренеров и игроков.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: телегам-канал Василия Конова

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Комментарии3
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    Рейтинг: +15463

    ilichkadr 44 минуты назад

    Ну, и сколько «Фонбет» будет отстёгивать РПЛ?

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    Рейтинг: +16747

    Garrincha58 1 час назад

    нам то что какая хр...н разница

    0
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    ...
    Рейтинг: +7410

    vladik12 > Garrincha58 1 час назад

    Че, тупим?

    0
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