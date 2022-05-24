«Фонбет» планирует стать титульным спонсором РПЛ

Бывший член исполкома РФС Сергей Анохин заявил, что букмекерская компания «Фонбет» может стать титульным спонсором РПЛ.

«Фонбет» в течение двух недель сформирует предложение для РПЛ по титульному спонсорству», – сообщил Анохин.

Ранее «Лига ставок» решила аннулировать 4-летний контракт с РПЛ.

Сумма сделки могла превысить 15 миллиардов рублей.

Причина – отстранение российских клубов от еврокубков, а также отъезд иностранных тренеров и игроков.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?