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Дибала – о переходе в «Рому»: «Тотти – мой кумир. Мне приятны его слова в мой адрес»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала высказался о возможном переходе в «Рому».

Ранее экс-капитан римского клуба Франческо Тотти заявил, что готов отдать аргентинцу свой десятый номер.

«Тотти – мой кумир. Он величайший футболист. Мне приятны его слова в мой адрес.

Я все еще не знаю, где буду играть. Постараюсь принять лучшее решение», – сказал Дибала.

  • Аргентинец близок к подписанию контракта с «Интером».
  • В этом сезоне 28-летний Дибала забил 15 голов и сделал 6 ассистов в 37 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 40 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: RomaPress

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Комментарии2
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    Рейтинг: +12494

    playsh 10 минут назад

    Франческо Тотти один из величайших футболистов мира недавнего прошлого,тут и спору нет.Он один из тех,кому не повезло стать лучшим из-за десятилетней гегемонии "сладкой парочки" Месси-Роналду.Я бы на месте Пауло прислушался.

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    Рейтинг: +2008

    ItalianFootball 1 час назад

    А свалишь в Интер, да ?

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