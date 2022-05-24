Дибала – о переходе в «Рому»: «Тотти – мой кумир. Мне приятны его слова в мой адрес»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала высказался о возможном переходе в «Рому».
Ранее экс-капитан римского клуба Франческо Тотти заявил, что готов отдать аргентинцу свой десятый номер.
«Тотти – мой кумир. Он величайший футболист. Мне приятны его слова в мой адрес.
Я все еще не знаю, где буду играть. Постараюсь принять лучшее решение», – сказал Дибала.
- Аргентинец близок к подписанию контракта с «Интером».
- В этом сезоне 28-летний Дибала забил 15 голов и сделал 6 ассистов в 37 матчах.
- Его рыночная стоимость – 40 миллионов евро.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: RomaPress