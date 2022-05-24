Дибала – о переходе в «Рому»: «Тотти – мой кумир. Мне приятны его слова в мой адрес»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала высказался о возможном переходе в «Рому».

Ранее экс-капитан римского клуба Франческо Тотти заявил, что готов отдать аргентинцу свой десятый номер.

«Тотти – мой кумир. Он величайший футболист. Мне приятны его слова в мой адрес.

Я все еще не знаю, где буду играть. Постараюсь принять лучшее решение», – сказал Дибала.

Аргентинец близок к подписанию контракта с «Интером».

В этом сезоне 28-летний Дибала забил 15 голов и сделал 6 ассистов в 37 матчах.

Его рыночная стоимость – 40 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?