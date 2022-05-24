«Рома» вступила в переговоры с Дибалой. Тотти готов отдать ему десятый номер

«Рома» направила предложение о переходе нападающему «Ювентуса» Пауло Дибале, который станет свободным агентом летом.

На выходных экс-форвард римского клуба Франческо Тотти заявил, что встретится с Дибалой в понедельник и попытается и убедить его в переходе.

«Я бы с радостью отдал Дибале свой десятый номер. Но, к сожалению, это не зависит от меня», – сказал Тотти.

Аргентинец близок к подписанию контракта с «Интером».

В этом сезоне 28-летний Дибала забил 15 голов и сделал 6 ассистов в 37 матчах.

Его рыночная стоимость – 40 миллионов евро.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?