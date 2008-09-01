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Макларен и ван дер Гааг вошли в штаб тен Хага в «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» объявил о назначении двух тренеров в штаб Эрика тен Хага.

Ассистентами голландца стали бывший главный тренер сборной Англии Стив Макларен и экс-тренер «Аякса» Митчелл ван дер Гааг.

  • Макларен был помощником Алекса Фергюсона в «МЮ» с 1999 по 2001 год.
  • Тен Хаг входил в тренерский штаб Макларена в «Твенте» в сезоне-2008/09, когда команда выиграла чемпионат Нидерландов.
  • Ван дер Гаг был помощником тен Хага в «Аяксе».

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Источник: сайт «МЮ»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +64524

    portero 5 минут назад

    А немца то выперли или на должности воровской оставили???

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