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«Локомотив» сегодня-завтра продлит контракт с 36-летним Гилерме

Вратарь «Локомотива» Гилерме сообщил о скором продлении контракта.

«Переговоры уже прошли. Мы почти договорились, сегодня или завтра планируем подписать новый контракт. Может, болельщики «Локомотива» уже устали от меня. Но у меня есть ещe километры, которые можно отдать команде.

У нас сейчас очень молодая команда. И я очень рад, что клуб доверяет мне помочь в ее развитии. Даниил Худяков — это очень талантливый голкипер, будущий вратарь «Локомотива» и сборной. И я буду тут, чтобы помогать ему стать лучше и лучше», – сказал 36-летний Гилерме.

  • В последнем туре РПЛ «Локомотив» победил «Крылья Советов» (1:0).
  • Гилерме играет в «Локомотиве» 15 лет.
  • С тех пор он брал с командой РПЛ, Кубок России.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Metaratings

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