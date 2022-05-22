Президент «Торпедо»: «Со следующего сезона мы будем там, где и должны находиться. Мы в начале большого пути!»

Роман Авдеев, президент «Торпедо», обратился к фанатам после возвращения в РПЛ.

«Дорогие Торпедовцы!

Хочу сказать каждому из вас спасибо за этот вечер, спасибо за незабываемую атмосферу на стадионе. Каждому, кто так ждал этого момента, всегда верил в родную команду – и вот наша мечта стала явью. Наша команда вышла в РПЛ!

Мы сделали это вместе и сделали, как задумывали – по спортивному принципу, заслуженно, с высоко поднятой головой. Команда набрала больше всех очков в Лиге и потерпела меньше всех поражений, не проиграв ни одного матча в сезоне на домашней арене.

Вы были с командой повсюду: в Калининграде и Хабаровске, Липецке и Красноярске. Поверьте, это дорогого стоит!

В следующем сезоне «Торпедо», наконец, окажется там, где по праву и должна находиться команда с такой славной историей, богатыми традициями и вами, наши самые преданные болельщики!

Знаете, всегда легко и приятно поддерживать сильнейших, победителей. У нас с вами несколько иной выбор. Наш с вами общий успех особенно ценен тем, что именно благодаря твердости характера, силе духа и единству, мы вместе проделали путь наверх с самого низа, пройдя нелегкие испытания Любительской лигой, ПФЛ и ФНЛ. Это закалило нас, сделало сильнее!

Наша дорога к успеху загадочна, трудна и полна ярких приключений, но мы в самом начале большого пути! Мы – «Торпедо»!

Будем ждать вас на арене в новом сезоне и не забывайте приводить детей на стадион! Им понравится наша особенная торпедовская энергетика!

С уважением, Роман Авдеев».

«Торпедо» не играло в РПЛ с 2015 года.

В 2014 году «Торпедо» вывел в РПЛ тоже Александр Бородюк.

2-я прямая путевка в РПЛ досталась «Факелу».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?