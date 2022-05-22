Президент «Торпедо»: «Со следующего сезона мы будем там, где и должны находиться. Мы в начале большого пути!»

Роман Авдеев, президент «Торпедо», обратился к фанатам после возвращения в РПЛ.
«Дорогие Торпедовцы!
Хочу сказать каждому из вас спасибо за этот вечер, спасибо за незабываемую атмосферу на стадионе. Каждому, кто так ждал этого момента, всегда верил в родную команду – и вот наша мечта стала явью. Наша команда вышла в РПЛ!
Мы сделали это вместе и сделали, как задумывали – по спортивному принципу, заслуженно, с высоко поднятой головой. Команда набрала больше всех очков в Лиге и потерпела меньше всех поражений, не проиграв ни одного матча в сезоне на домашней арене.
Вы были с командой повсюду: в Калининграде и Хабаровске, Липецке и Красноярске. Поверьте, это дорогого стоит!
В следующем сезоне «Торпедо», наконец, окажется там, где по праву и должна находиться команда с такой славной историей, богатыми традициями и вами, наши самые преданные болельщики!
Знаете, всегда легко и приятно поддерживать сильнейших, победителей. У нас с вами несколько иной выбор. Наш с вами общий успех особенно ценен тем, что именно благодаря твердости характера, силе духа и единству, мы вместе проделали путь наверх с самого низа, пройдя нелегкие испытания Любительской лигой, ПФЛ и ФНЛ. Это закалило нас, сделало сильнее!
Наша дорога к успеху загадочна, трудна и полна ярких приключений, но мы в самом начале большого пути! Мы – «Торпедо»!
Будем ждать вас на арене в новом сезоне и не забывайте приводить детей на стадион! Им понравится наша особенная торпедовская энергетика!
С уважением, Роман Авдеев».
- «Торпедо» не играло в РПЛ с 2015 года.
- В 2014 году «Торпедо» вывел в РПЛ тоже Александр Бородюк.
- 2-я прямая путевка в РПЛ досталась «Факелу».
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?