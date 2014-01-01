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Президент «Торпедо»: «Со следующего сезона мы будем там, где и должны находиться. Мы в начале большого пути!»

Роман Авдеев, президент «Торпедо», обратился к фанатам после возвращения в РПЛ.

«Дорогие Торпедовцы!

Хочу сказать каждому из вас спасибо за этот вечер, спасибо за незабываемую атмосферу на стадионе. Каждому, кто так ждал этого момента, всегда верил в родную команду – и вот наша мечта стала явью. Наша команда вышла в РПЛ!

Мы сделали это вместе и сделали, как задумывали – по спортивному принципу, заслуженно, с высоко поднятой головой. Команда набрала больше всех очков в Лиге и потерпела меньше всех поражений, не проиграв ни одного матча в сезоне на домашней арене.

Вы были с командой повсюду: в Калининграде и Хабаровске, Липецке и Красноярске. Поверьте, это дорогого стоит!

В следующем сезоне «Торпедо», наконец, окажется там, где по праву и должна находиться команда с такой славной историей, богатыми традициями и вами, наши самые преданные болельщики!

Знаете, всегда легко и приятно поддерживать сильнейших, победителей. У нас с вами несколько иной выбор. Наш с вами общий успех особенно ценен тем, что именно благодаря твердости характера, силе духа и единству, мы вместе проделали путь наверх с самого низа, пройдя нелегкие испытания Любительской лигой, ПФЛ и ФНЛ. Это закалило нас, сделало сильнее!

Наша дорога к успеху загадочна, трудна и полна ярких приключений, но мы в самом начале большого пути! Мы – «Торпедо»!

Будем ждать вас на арене в новом сезоне и не забывайте приводить детей на стадион! Им понравится наша особенная торпедовская энергетика!

С уважением, Роман Авдеев».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: официальный сайт «Торпедо»

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Сегодня, 10:15
Комментарии2
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    Рейтинг: +15680

    Cleaner 1 час назад

    Торпедо, вы в РПЛ ненадолго. Потусите сезон и с последнего места отправитесь опять в ФНЛ. Где вам и место.

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    Рейтинг: +12468

    playsh 2 часа назад

    Наконец то черно-белые вернулись.Стрельцов,Иванов,Шустиков порадовались на небесах.Удачи Вам,Торпедо.

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