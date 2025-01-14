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    Жена Ари сравнила сервис в России и Бразилии

    Наталья Грызлова, супруга спортивного директора «Торпедо» Ари, высказалась о скандале с походом в магазин.

    Ранее Грызлова рассказала историю, как ее старшая дочь пошла в один из российских магазинов. Там она столкнулась с продавцом, который грубил посетителям.

    «Нам не повезло с походом в магазин. Наверное, если вы пойдете в супермаркеты премиум-класса, такого будет меньше, хотя воспитание совсем не зависит от уровня достатка или национальности. Оно либо есть, либо его нет.

    В России отличный сервис. Бразилия не дотягивает по его уровню до нашей страны, но одно дело – сервис, а другое – человеческие качества», – сказала Грызлова.

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    Источник: Sport24

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    14.01.2025 13:18
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