Жена Ари сравнила сервис в России и Бразилии

Наталья Грызлова, супруга спортивного директора «Торпедо» Ари, высказалась о скандале с походом в магазин.
Ранее Грызлова рассказала историю, как ее старшая дочь пошла в один из российских магазинов. Там она столкнулась с продавцом, который грубил посетителям.
«Нам не повезло с походом в магазин. Наверное, если вы пойдете в супермаркеты премиум-класса, такого будет меньше, хотя воспитание совсем не зависит от уровня достатка или национальности. Оно либо есть, либо его нет.
В России отличный сервис. Бразилия не дотягивает по его уровню до нашей страны, но одно дело – сервис, а другое – человеческие качества», – сказала Грызлова.
- Ари выступал в России с 2010 по 2021 годы за «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив».
- В 2018-м провел 2 матча за сборную России.
- 3 декабря 2024 года Ари был назначен спортивным директором «Торпедо».