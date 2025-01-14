Жена Ари сравнила сервис в России и Бразилии

Наталья Грызлова, супруга спортивного директора «Торпедо» Ари, высказалась о скандале с походом в магазин.

Ранее Грызлова рассказала историю, как ее старшая дочь пошла в один из российских магазинов. Там она столкнулась с продавцом, который грубил посетителям.

«Нам не повезло с походом в магазин. Наверное, если вы пойдете в супермаркеты премиум-класса, такого будет меньше, хотя воспитание совсем не зависит от уровня достатка или национальности. Оно либо есть, либо его нет.

В России отличный сервис. Бразилия не дотягивает по его уровню до нашей страны, но одно дело – сервис, а другое – человеческие качества», – сказала Грызлова.