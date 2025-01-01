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«Спартак»: «Информация про уход Федуна? Полная ерунда. Даже не стоит обсуждать»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию, что владелец Леонид Федун вскоре покинет клуб.

«Информация про уход Федуна? Ерунда полная. Даже не стоит обсуждать. Ерунда. Информация не соответствует действительности.

Федун не собирается продавать свою долю в «Спартаке», – заверил Зеленов.

  • За 18 лет владения Федуном «Спартак» взял 1 официальный трофей.
  • В последние недели по вопросам «Спартака» публично высказывается только Зарема Салихова, жена Федуна.
  • «Спартак» финишровал в РПЛ 10-м, но претендует на Кубок России.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +283

    fakeid 38 минут назад

    а суперкубок хряков не считается официальным трофеем, что ли?

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