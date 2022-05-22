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  • «Спартак»: «Информация про уход Федуна? Полная ерунда. Даже не стоит обсуждать»

«Спартак»: «Информация про уход Федуна? Полная ерунда. Даже не стоит обсуждать»

22 мая 2022, 00:52
8

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию, что владелец Леонид Федун вскоре покинет клуб.

«Информация про уход Федуна? Ерунда полная. Даже не стоит обсуждать. Ерунда. Информация не соответствует действительности.

Федун не собирается продавать свою долю в «Спартаке», – заверил Зеленов.

  • За 18 лет владения Федуном «Спартак» взял 2 официальных трофея.
  • В последние недели по вопросам «Спартака» публично высказывается только Зарема Салихова, жена Федуна.
  • «Спартак» финишровал в РПЛ 10-м, но претендует на Кубок России.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (8)
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vladimir-7
1653195597
Кто же теперь вместо Лукойла будет давать Федуну 10 млрд. рублей, а он, Федун будет перечислять 7 млрд. рублей клубу, выдавая их за свои кровные. Остальные 3 млрд. рублей, это ЗП Федуна с Федунихой.
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yorgenbarenz
1653196961
А почему Леонид ещё не в Израиле?Теперь это модно....
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chav44
1653201158
Жаль. Хотя, это следовало ожидать. Спартак - это любимая игрушка Заремы. Наверное, без этой игрушки Лёня ей будет не нужен. Поэтому, даже когда у Федуна будут деньги только на доширак, он всё равно Спартак не отдаст, даже если он будет бороться за выживание в ЛФЛ. Хотелось бы ошибиться, но, думаю, что вскоре Спартак увидим в стыках.
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