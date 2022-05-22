«Спартак»: «Информация про уход Федуна? Полная ерунда. Даже не стоит обсуждать»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию, что владелец Леонид Федун вскоре покинет клуб.

«Информация про уход Федуна? Ерунда полная. Даже не стоит обсуждать. Ерунда. Информация не соответствует действительности.

Федун не собирается продавать свою долю в «Спартаке», – заверил Зеленов.

За 18 лет владения Федуном «Спартак» взял 2 официальных трофея.

В последние недели по вопросам «Спартака» публично высказывается только Зарема Салихова, жена Федуна.

«Спартак» финишровал в РПЛ 10-м, но претендует на Кубок России.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?