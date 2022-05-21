«Парни, вы воины с сильным руководителем». Глава Башкирии позвонил в раздевалку «Уфы» после спасения от прямого вылета

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров позвонил игрокам «Уфы» после их победы в 30-м туре РПЛ над «Рубином» (2:1). Уфимцы спаслись от прямого вылета в ФНЛ, отправив туда казанцев.

«Парни, вы воины настоящие, мужчины с сильным руководителем. Обнимаю, поздравляю. Вы оставили радость и победили в нехороших условиях», – сказал Хабиров «Уфе».

В переходных матчах «Уфа» сыграет с «Оренбургом».

«Уфа» непрерывно играет в РПЛ с 2014 года.

«Рубин» непрерывно играл в высшей лиге с 2003 года.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?