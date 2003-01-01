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«Парни, вы воины с сильным руководителем». Глава Башкирии позвонил в раздевалку «Уфы» после спасения от прямого вылета

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров позвонил игрокам «Уфы» после их победы в 30-м туре РПЛ над «Рубином» (2:1). Уфимцы спаслись от прямого вылета в ФНЛ, отправив туда казанцев.

«Парни, вы воины настоящие, мужчины с сильным руководителем. Обнимаю, поздравляю. Вы оставили радость и победили в нехороших условиях», – сказал Хабиров «Уфе».

  • В переходных матчах «Уфа» сыграет с «Оренбургом».
  • «Уфа» непрерывно играет в РПЛ с 2014 года.
  • «Рубин» непрерывно играл в высшей лиге с 2003 года.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: твиттер «Уфы»

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