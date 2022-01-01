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Сафонов, Сперцян и Ионов выйдут у «Краснодара» на матч с «Ахматом»

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Ахмата» на матч 30-го тура чемпионата России.

«Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Стежко, Исаенко, Жилкин, Ионов, Черников, Сперцян, Кривцов, Манелов, Олусегун.

«Ахмат»: Шелия, Быстров, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Трошечкин, Уткин, Карапузов, Швец, Садулаев, Умаев.

  • Игра пройдет в Краснодаре на одноименном стадионе.
  • Начало – в 17:00 мск.
  • «Краснодар» идет на 4-м месте в таблице РПЛ, «Ахмат» – на 7-м.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: сайт РПЛ

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