Сафонов, Сперцян и Ионов выйдут у «Краснодара» на матч с «Ахматом»

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Ахмата» на матч 30-го тура чемпионата России.
«Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Стежко, Исаенко, Жилкин, Ионов, Черников, Сперцян, Кривцов, Манелов, Олусегун.
«Ахмат»: Шелия, Быстров, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Трошечкин, Уткин, Карапузов, Швец, Садулаев, Умаев.
- Игра пройдет в Краснодаре на одноименном стадионе.
- Начало – в 17:00 мск.
- «Краснодар» идет на 4-м месте в таблице РПЛ, «Ахмат» – на 7-м.
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Источник: сайт РПЛ