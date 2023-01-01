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Мбаппе продлит контракт с «ПСЖ» (Джанлука Ди Марцио)

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе решил не менять команду во время летнего трансферного окна.

Ожидается, что 23-летний футболист продлит контракт с парижским клубом.

Француз может объявить о том, что остается в «ПСЖ», уже сегодня вечером после матча с «Метцем».

  • В этом сезоне Мбаппе забил 35 голов и сделал 23 ассиста в 43 матчах.
  • На форварда претендует «Реал».
  • Его действующее соглашение с «ПСЖ» истекает 30 июня.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио

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Комментарии2
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    Рейтинг: +7115

    серега кашин 2 часа назад

    променял трофеи на огромное бабло

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    Рейтинг: +11774

    DeStar > серега кашин 1 час назад

    так и есть ,конечно он еще француз и играет на родине.. но сомневаюсь что по этой причине он в псж ,а чисто бабло.. жалко, реалу бы пригодился точно на правом фланге.

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