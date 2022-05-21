Мбаппе продлит контракт с «ПСЖ» (Джанлука Ди Марцио)

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе решил не менять команду во время летнего трансферного окна.
Ожидается, что 23-летний футболист продлит контракт с парижским клубом.
Француз может объявить о том, что остается в «ПСЖ», уже сегодня вечером после матча с «Метцем».
- В этом сезоне Мбаппе забил 35 голов и сделал 23 ассиста в 43 матчах.
- На форварда претендует «Реал».
- Его действующее соглашение с «ПСЖ» истекает 30 июня.
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Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио