Мбаппе продлит контракт с «ПСЖ» (Джанлука Ди Марцио)

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе решил не менять команду во время летнего трансферного окна.

Ожидается, что 23-летний футболист продлит контракт с парижским клубом.

Француз может объявить о том, что остается в «ПСЖ», уже сегодня вечером после матча с «Метцем».

В этом сезоне Мбаппе забил 35 голов и сделал 23 ассиста в 43 матчах.

На форварда претендует «Реал».

Его действующее соглашение с «ПСЖ» истекает 30 июня.

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