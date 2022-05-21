⚡️ РПЛ. «Рубин» пропустил от «Уфы» на 90-й минуте и вылетел в ФНЛ. Казанцы на 103-й минуте попали в штангу с пенальти

«Рубин» в последнем туре РПЛ проиграл «Уфе», несмотря на то что вел в счете. Решающий гол гостей забил Дилан Ортис, зимний новичок, на 90-й минуте.

На 90+13 минуте казанцы не забили пенальти, который бы их спас от прямого вылета. В штангу попал Виталий Лисакович.

Казанцы вылетели в ФНЛ, где не были с 2002 года.

«Уфа» сыграет в переходных матчах за место в РПЛ.

Россия. РПЛ. 30-й тур

Рубин (Казань) – Уфа – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Лисакович, 37 (с пенальти); 1:1 – Камилов, 54; 1:2 – Ортис, 90.

Незабитые пенальти: Лисакович, 90+13 – нет.

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