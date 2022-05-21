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  • ⚡️ РПЛ. «Рубин» пропустил от «Уфы» на 90-й минуте и вылетел в ФНЛ. Казанцы на 103-й минуте попали в штангу с пенальти

⚡️ РПЛ. «Рубин» пропустил от «Уфы» на 90-й минуте и вылетел в ФНЛ. Казанцы на 103-й минуте попали в штангу с пенальти

21 мая 2022, 19:02
45

«Рубин» в последнем туре РПЛ проиграл «Уфе», несмотря на то что вел в счете. Решающий гол гостей забил Дилан Ортис, зимний новичок, на 90-й минуте.

На 90+13 минуте казанцы не забили пенальти, который бы их спас от прямого вылета. В штангу попал Виталий Лисакович.

Казанцы вылетели в ФНЛ, где не были с 2002 года.

«Уфа» сыграет в переходных матчах за место в РПЛ.

Россия. РПЛ. 30-й тур

Рубин (Казань) – Уфа – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Лисакович, 37 (с пенальти); 1:1 – Камилов, 54; 1:2 – Ортис, 90.

Незабитые пенальти: Лисакович, 90+13 – нет.

Результаты РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Рубин Уфа
Комментарии (45)
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B.G.
1653149130
Слуцкий доигрался!
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Loko_Roma
1653149212
Леню Слуцкого ждут на работу на кассе в КФС Волгограда
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Муруал
1653149335
Поздравляю клуб Уфа с победой!!! Желаю остаться в премьер-лиге!!! Заслужили!
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САДЫЧОК
1653149396
Рубин дешевые фраеры ! Наказаны за селфи ! Просто фантастический матч !
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Viper for CSKA
1653149444
Огненная концовка. Гол Ортиса, назначение пенальти и попадание в штангу Лисаковича вызвали очень сильные эмоции. За Уфу радостно, а Рубин доигрался. Хотя в последних турах он и не играл вовсе, а больше мучился.
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CSKA57
1653149495
Уфа, с победой! А Рубин будет делать селфи в ФНЛ.
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BRO_football
1653149677
Эх, Рубин. Позорище! Пора бы учесть, что каждый из 30 матчей в РПЛ - важный, а не только самый последний! С другой стороны, по команде больно ударил отъезд легионеров, которые были костяком команды. Хотя, и до отъезда легионеров результаты клуба были такие себе... Я бы, конечно, предпочёл, чтобы Уфа вылетела.
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paracetamol
1653150141
Тащили, тащили судьи татар, до 103 минуты дотащили, а все равно не получилдось!
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JTherry
1653150821
дорогое селфи от Лисаковича получилось, у Балотелли научился...) ну и концовочка в матче получилась, ух..!!! зато сколько у Рубина было КВНов и видосов по ходу чемпионата - дошутились, когда отвалились номера на майках, когда влетели Ракуву, когда проигрывали все матчи по весне... а когда надо было показать командную игру на поле, оказалось - пшик...( валить все на Слуцкого нет смысла, слишком неоднозначная ситуация в чемпионате сложилась весной, с уходом легов команда сильно просела... команду Слуцкий упустил из своих рук, и это тренерский провал... а фуфе надо будет в стыках доказать, что они достойны играть в РПЛ...
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MaxRnD
1653151574
Трындец, Уфу башкирские шаманы заговорили
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