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⚡️ РПЛ. «Рубин» пропустил от «Уфы» на 90-й минуте и вылетел в ФНЛ. Казанцы на 103-й минуте попали в штангу с пенальти

«Рубин» в последнем туре РПЛ проиграл «Уфе», несмотря на то что вел в счете. Решающий гол гостей забил Дилан Ортис, зимний новичок, на 90-й минуте.

На 90+13 минуте казанцы не забили пенальти, который бы их спас от прямого вылета. В штангу попал Виталий Лисакович.

Казанцы вылетели в ФНЛ, где не были с 2002 года.

«Уфа» сыграет в переходных матчах за место в РПЛ.

Россия. РПЛ. 30-й тур

Рубин (Казань) – Уфа – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Лисакович, 37 (с пенальти); 1:1 – Камилов, 54; 1:2 – Ортис, 90.

Незабитые пенальти: Лисакович, 90+13 – нет.

Результаты РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Бомбардир.ру

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Сегодня, 19:02
Комментарии38
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    Рейтинг: +268

    Отжогин 1 час назад

    Тренер, неоднократно выводивший свои команды в еврокубки, чья команда играла в четвертьфинале Лиги Чемпионов, с коллективом, неоднократно выступавшим в Европе (в т.ч. в ЛЧ) ... вылетел в пердив. Sic transit gloria mundi. Футбол Слуцкого морально устарел.

    0
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    Рейтинг: +11462

    Вомбат 1 час назад

    Валить все на Слуцкого не надо, но повторю, что в кризисной ситуации, когда команда потеряла состав, владельцы обязаны были поменять тренера. Известно, что Слуцкий не держит удар, кризисный менеджер и мотиватор из него нулевой. Всю весну Слуцкий оплакивал горькую судьбу команды и росфутбола в целом, и ничего не сделал для спасения команды. И она вышла играть решающий матч при почти пустых трибунах.

    0
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    Рейтинг: +49877

    MaxRnD 1 час назад

    Трындец, Уфу башкирские шаманы заговорили

    3
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    Рейтинг: +22694

    JTherry 1 час назад

    дорогое селфи от Лисаковича получилось, у Балотелли научился...) ну и концовочка в матче получилась, ух..!!! зато сколько у Рубина было КВНов и видосов по ходу чемпионата - дошутились, когда отвалились номера на майках, когда влетели Ракуву, когда проигрывали все матчи по весне... а когда надо было показать командную игру на поле, оказалось - пшик...( валить все на Слуцкого нет смысла, слишком неоднозначная ситуация в чемпионате сложилась весной, с уходом легов команда сильно просела... команду Слуцкий упустил из своих рук, и это тренерский провал... а фуфе надо будет в стыках доказать, что они достойны играть в РПЛ...

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    Рейтинг: +69125

    insider_retro > JTherry 1 час назад

    Во-во... Излишнее лицедейство отодвинуло спортивность и соперничество... Заигрались в европодражание и раскрепощённость...

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    Рейтинг: +976

    ВРЕМЯ и СТЕКЛО 1 час назад

    Динамо так же вылетало в ФНЛ из-за Уфы.

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    Рейтинг: +3656

    ААМ 1 час назад

    Этот Рубин умер. На руинах пусть создают новый.

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    Рейтинг: +1011

    САНЁК17 2 часа назад

    В Рубине ясно кто там рулил на поле,конечно легионеры

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    Рейтинг: +16225

    paracetamol 2 часа назад

    Тащили, тащили судьи татар, до 103 минуты дотащили, а все равно не получилдось!

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    Рейтинг: +1011

    САНЁК17 > paracetamol 1 час назад

    в Уфе тоже татары живут,и чё

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    Рейтинг: +976

    ВРЕМЯ и СТЕКЛО 2 часа назад

    Вини Пуху надо дать орден "Сутулова".

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    Рейтинг: +855

    Hoahin 2 часа назад

    Больше селфи надо было делать Рубину после гола

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