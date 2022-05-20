Ринат Билялетдинов – о продаже пива на стадионах: «Пусть тогда туалеты улучшат! А то будет не футбол, а пивная»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов оценил инициативу Москвы по разрешению продажи пива на стадионах.

«Главное, чтобы водку к пиву не стали продавать! Люди должны уметь дозировать пиво. Кому-то и половину бокала хватит, а кому-то и трех мало. Пусть тогда и систему туалетов улучшат! А то будет у нас не футбол, а пивная. Нужно сделать это организованно, чтобы было культурное потребление. Нужно уметь дозировать», – сказал Билялетдинов.

В Москве до 31 декабря будет снят запрет на реализацию алкоголя в спортивных сооружениях.

Продавать можно напитки не крепче 16,5 градусов.

В 2021 году владелец «Спартака» Леонид Федун заявлял, что клуб теряет миллиард рублей за сезон из-за запрета продажи пива на стадионах.

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