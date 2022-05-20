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Ринат Билялетдинов – о продаже пива на стадионах: «Пусть тогда туалеты улучшат! А то будет не футбол, а пивная»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов оценил инициативу Москвы по разрешению продажи пива на стадионах.

«Главное, чтобы водку к пиву не стали продавать! Люди должны уметь дозировать пиво. Кому-то и половину бокала хватит, а кому-то и трех мало. Пусть тогда и систему туалетов улучшат! А то будет у нас не футбол, а пивная. Нужно сделать это организованно, чтобы было культурное потребление. Нужно уметь дозировать», – сказал Билялетдинов.

  • В Москве до 31 декабря будет снят запрет на реализацию алкоголя в спортивных сооружениях.
  • Продавать можно напитки не крепче 16,5 градусов.
  • В 2021 году владелец «Спартака» Леонид Федун заявлял, что клуб теряет миллиард рублей за сезон из-за запрета продажи пива на стадионах.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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20.05.2022 23:20
Комментарии1
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    Рейтинг: +11437

    BRO_football 57 минут назад

    Ага. Подключат туалеты прямо к пивнушкам. И будет такой круговорот пива на стадионе

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