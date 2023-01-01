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Григорий Иванов: «Спартак» против расширения РПЛ? Там есть одно мнение – Заремы. Остальные – неправильные»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал официальную позицию «Спартака» по поводу возможного расширения РПЛ. Москвичи против.

«Мнение, которое озвучивает директор «Спартака» Евгений Мележиков, никому неинтересно. В московском «Спартаке» есть одно мнение – мнение Заремы Салиховой. А остальные – неправильные. Ему даже лучше не высказываться, потому что не его это дело. Моe мнение – за восемнадцать команд», – сказал Иванов.

  • Сейчас в РПЛ играют 16 команд.
  • «Спартак» идет на 10-м месте.
  • «Урал» еще не гарантировал себе прописку в РПЛ на следующий сезон.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Metaratings

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Комментарии2
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    Рейтинг: +244

    fakeid 14 минут назад

    стыдно за зарембу)

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    Рейтинг: +17720

    Persona_non_Grata 32 минуты назад

    Твое мнение ... - тысяча сто двадцать шестое, а скорее всего еще дальше ... и вот оно точно совсем не интересно тем, кто принимает решения !!!

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