Григорий Иванов: «Спартак» против расширения РПЛ? Там есть одно мнение – Заремы. Остальные – неправильные»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал официальную позицию «Спартака» по поводу возможного расширения РПЛ. Москвичи против.

«Мнение, которое озвучивает директор «Спартака» Евгений Мележиков, никому неинтересно. В московском «Спартаке» есть одно мнение – мнение Заремы Салиховой. А остальные – неправильные. Ему даже лучше не высказываться, потому что не его это дело. Моe мнение – за восемнадцать команд», – сказал Иванов.

Сейчас в РПЛ играют 16 команд.

«Спартак» идет на 10-м месте.

«Урал» еще не гарантировал себе прописку в РПЛ на следующий сезон.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?