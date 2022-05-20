«Расхлебывать последствия придется всем»: «Спартак» выступил против расширения РПЛ

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков озвучил позицию клуба по поводу возможного увеличения числа команд в чемпионате России.

«К концу сезона снова заговорили о расширении лиги. Считаем нужным прояснить свою позицию. Мнение «Спартака» остаeтся неизменным – мы категорически против этого экономически необоснованного шага.

Понимаю, что вопросы экономики, возможно, волнуют только наш клуб, но расхлeбывать последствия этого деструктивного решения всe равно придeтся всем.

Напомним, ещe недавно голландской компанией Hypercube было проведено исследование, которое показало, что арифметическое увеличение количества участников – наихудший из возможных вариантов реформ.

Мы с этим согласны. Лично для нас это не даст ничего, кроме двух домашних матчей с низким интересом и двух затратных выездов.

Кроме того, мораторий на вылет – это нарушение спортивного принципа. Единственные выгодоприобретатели – команды, которым грозит ФНЛ», – сказал Мележиков.

Сейчас в РПЛ играют 16 команд.

«Спартак» идет на 10-м месте.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?