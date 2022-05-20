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  • «Расхлебывать последствия придется всем»: «Спартак» выступил против расширения РПЛ

«Расхлебывать последствия придется всем»: «Спартак» выступил против расширения РПЛ

20 мая 2022, 16:16
10

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков озвучил позицию клуба по поводу возможного увеличения числа команд в чемпионате России.

«К концу сезона снова заговорили о расширении лиги. Считаем нужным прояснить свою позицию. Мнение «Спартака» остаeтся неизменным – мы категорически против этого экономически необоснованного шага.

Понимаю, что вопросы экономики, возможно, волнуют только наш клуб, но расхлeбывать последствия этого деструктивного решения всe равно придeтся всем.

Напомним, ещe недавно голландской компанией Hypercube было проведено исследование, которое показало, что арифметическое увеличение количества участников – наихудший из возможных вариантов реформ.

Мы с этим согласны. Лично для нас это не даст ничего, кроме двух домашних матчей с низким интересом и двух затратных выездов.

Кроме того, мораторий на вылет – это нарушение спортивного принципа. Единственные выгодоприобретатели – команды, которым грозит ФНЛ», – сказал Мележиков.

  • Сейчас в РПЛ играют 16 команд.
  • «Спартак» идет на 10-м месте.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (10)
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ySS
1653057365
Печально, что это говорит руководитель из Спартака. Клуб должен проявлять меркантильность одним из последних в лиге.
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Вомбат
1653058517
6 клубов РПЛ обосновывют свое несогласие с расширением именно экономическими причинами, но по-настоящему экономика волнует только Спартак. Все, как всегда.
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САДЫЧОК
1653059065
Удивляюсь лузерам ! Нужно не расширять - а уменьшать ! Это же Очевидно ! Экономика , зрелищность , мастерство и многое другое ! За расширение кровососы бюджета , воры и просто неучи ! От сокращения- выиграет и первый дивизион !
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Rabinovi_ch
1653059099
Имхо, сократить до 12 команд. 3 круга - 1 дома, 1 в гостях, один на нейтральном подходящем поле где нет клуба РПЛ. 2 вылетают, 2 на стыки. Я думаю, условный матч ЦСКА - Спартак в Волгограде, Зенит-Краснодар в Саранске или Локомотив - Рубин в Тюмени принесет больше пользы для футбола, чем расширение РПЛ.
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Stavr007
1653066840
урезать кол-во надо, клоуны
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alefreddy
1653071317
верно потом за уши тащить чтобы по финансам не вылетели к концу чемпионата
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