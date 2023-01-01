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«Расхлебывать последствия придется всем»: «Спартак» выступил против расширения РПЛ

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков озвучил позицию клуба по поводу возможного увеличения числа команд в чемпионате России.

«К концу сезона снова заговорили о расширении лиги. Считаем нужным прояснить свою позицию. Мнение «Спартака» остаeтся неизменным – мы категорически против этого экономически необоснованного шага.

Понимаю, что вопросы экономики, возможно, волнуют только наш клуб, но расхлeбывать последствия этого деструктивного решения всe равно придeтся всем.

Напомним, ещe недавно голландской компанией Hypercube было проведено исследование, которое показало, что арифметическое увеличение количества участников – наихудший из возможных вариантов реформ.

Мы с этим согласны. Лично для нас это не даст ничего, кроме двух домашних матчей с низким интересом и двух затратных выездов.

Кроме того, мораторий на вылет – это нарушение спортивного принципа. Единственные выгодоприобретатели – команды, которым грозит ФНЛ», – сказал Мележиков.

  • Сейчас в РПЛ играют 16 команд.
  • «Спартак» идет на 10-м месте.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии6
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    Рейтинг: +769

    Rabinovi_ch 38 минут назад

    Имхо, сократить до 12 команд.
    3 круга - 1 дома, 1 в гостях, один на нейтральном подходящем поле где нет клуба РПЛ.
    2 вылетают, 2 на стыки.

    Я думаю, условный матч ЦСКА - Спартак в Волгограде, Зенит-Краснодар в Саранске или Локомотив - Рубин в Тюмени принесет больше пользы для футбола, чем расширение РПЛ.

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    Рейтинг: +9101

    САДЫЧОК 39 минут назад

    Удивляюсь лузерам ! Нужно не расширять - а уменьшать ! Это же Очевидно !
    Экономика , зрелищность , мастерство и многое другое !
    За расширение кровососы бюджета , воры и просто неучи !
    От сокращения- выиграет и первый дивизион !

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    Рейтинг: +11459

    Вомбат 48 минут назад

    6 клубов РПЛ обосновывют свое несогласие с расширением именно экономическими причинами, но по-настоящему экономика волнует только Спартак. Все, как всегда.

    0
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    Рейтинг: +4817

    ySS 1 час назад

    Печально, что это говорит руководитель из Спартака.
    Клуб должен проявлять меркантильность одним из последних в лиге.

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    Рейтинг: +243

    fakeid 2 часа назад

    сперва спаслись от вылета при помощи судей, а теперь визжат. посмотрел бы я, что они сказали, если бы сейчас спартак был в одном очке от стыков и имел бы определённые риски попасть в них после 30 туров.

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    Рейтинг: +17715

    Persona_non_Grata > fakeid 2 часа назад

    Опять всё БЫ ((( Лучше в "зеркало посмотри" - х е р н ю пишешь и не краснеешь (((

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