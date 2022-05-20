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  • Маслов – о финале Кубка: «Спартак» на то и есть «Спартак», чтобы завоевывать титулы»

Маслов – о финале Кубка: «Спартак» на то и есть «Спартак», чтобы завоевывать титулы»

20 мая 2022, 13:18
2

Защитник «Спартака» Павел Маслов поделился ожиданиями от финала Кубка России против «Динамо».

«Билетов в «Лужниках» уже нет. Какие могут быть ожидания? Надежда только на победу.

Должна быть максимальная самоотдача. «Спартак» на то и есть «Спартак», чтобы выигрывать и завоевывать титулы», – сказал Маслов.

  • «Спартак» и «Динамо» разыграют Кубок страны 29 мая.
  • Финал турнира примут «Лужники».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: ютуб-канал «Спартака»
Россия. Кубок Спартак Динамо Маслов Павел
Комментарии (2)
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portero
1653042487
Эээ. с такими понтами можно и проиграть, зато Зарему послушаем, кто виноват узнаем!!!!
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Victor.Vings
1653046283
В последние годы Спартак только и может выиграть в товарищеском турнире в межсезонье :) может на этот раз получится что то по серьёзней.
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