Маслов – о финале Кубка: «Спартак» на то и есть «Спартак», чтобы завоевывать титулы»

Защитник «Спартака» Павел Маслов поделился ожиданиями от финала Кубка России против «Динамо».

«Билетов в «Лужниках» уже нет. Какие могут быть ожидания? Надежда только на победу.

Должна быть максимальная самоотдача. «Спартак» на то и есть «Спартак», чтобы выигрывать и завоевывать титулы», – сказал Маслов.

«Спартак» и «Динамо» разыграют Кубок страны 29 мая.

Финал турнира примут «Лужники».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?