Маслов – о финале Кубка: «Спартак» на то и есть «Спартак», чтобы завоевывать титулы»

В последние годы Спартак только и может выиграть в товарищеском турнире в межсезонье :) может на этот раз получится что то по серьёзней.
Защитник «Спартака» Павел Маслов поделился ожиданиями от финала Кубка России против «Динамо».
«Билетов в «Лужниках» уже нет. Какие могут быть ожидания? Надежда только на победу.
Должна быть максимальная самоотдача. «Спартак» на то и есть «Спартак», чтобы выигрывать и завоевывать титулы», – сказал Маслов.
- «Спартак» и «Динамо» разыграют Кубок страны 29 мая.
- Финал турнира примут «Лужники».
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?