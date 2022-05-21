Где смотреть ЦСКА – «Ростов»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 21 мая

ЦСКА и «Ростов» сыграют в матче 29-го тура РПЛ.
Смотрите матч бесплатно и получите 2000 рублей
- Игра состоится в субботу, 21 мая.
- Встреча пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арене».
- Начало – 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – Ростов
- Встречу в прямом эфире покажет сайт «Матч ТВ». Начало трансляции – в 16:55 мск.
- Игру также будет транслировать Winline.
Ставки на матч ЦСКА – Ростов
- Победа ЦСКА – 1.67
- Ничья – 4.20
- Победа Ростова – 4.90
Источник: «Бомбардир»