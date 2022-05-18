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  • Задача ЦСКА на следующий сезон – чемпионство (Илья Казаков)

Задача ЦСКА на следующий сезон – чемпионство (Илья Казаков)

18 мая 2022, 21:14
12

Руководство ЦСКА определилось с задачей на следующий сезон. Команда намерена выиграть чемпионат России. Об этом сообщил бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков.

Последние четыре сезона (включая этот) ЦСКА оставался без медалей РПЛ.

  • ЦСКА не брал РПЛ с 2016 года, когда команду тренировал Леонид Слуцкий.
  • Москвичи сейчас идут в РПЛ 5-ми.
  • Новый сезон РПЛ стартует в июле.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: телеграм-канал Ильи Казакова
Россия. Премьер-лига ЦСКА
Комментарии (12)
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paracetamol
1652898034
Новый анекдот, чтоль? Но не смешно, однако!
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Alex Flash
1652898684
скорее небо упадёт на Дунай. Нас ждет долгая bomzh эра
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Бывалый1488
1652898852
Насмешили... Если останутся Березуцкие, то не только Фернандес сбежит... И максимум для ЦСКА будет фнл
Ответить
житель СПб
1652901514
Чемпионство - где? В Белоруссии? Или в Казахстане?
Ответить
BRO_football
1652902256
Смешно. С нынешним составом, задача максимум - остаться в первой половине таблицы.
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PAREVG.
1652908202
Тех кто ставил такую задачу, нужно сочно проверить на употребление запрещенных препаратов, или на наличие психических заболеваний. При живом Миллере, во главе газпрома, мечтать можно максимум о третьем месте...
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Plyash
1652909122
"Оптимизм" в данном случае - это от недостатка ума.
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vovan55
1652912012
м-даааа великие фантазеры...бронзу хотя бы...
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Боцман59rus
1652930757
_ из такого ЦСКА чемпион такой же, как из Казакова журналист>))
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zigbert
1652942549
Задача непростая но для начала надо найти хорошего тренера и определиться с составом. У многих команд РПЛ будут изменения.
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