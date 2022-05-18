Задача ЦСКА на следующий сезон – чемпионство (Илья Казаков)

Руководство ЦСКА определилось с задачей на следующий сезон. Команда намерена выиграть чемпионат России. Об этом сообщил бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков.

Последние четыре сезона (включая этот) ЦСКА оставался без медалей РПЛ.

ЦСКА не брал РПЛ с 2016 года, когда команду тренировал Леонид Слуцкий.

Москвичи сейчас идут в РПЛ 5-ми.

Новый сезон РПЛ стартует в июле.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?