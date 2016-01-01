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Задача ЦСКА на следующий сезон – чемпионство (Илья Казаков)

Руководство ЦСКА определилось с задачей на следующий сезон. Команда намерена выиграть чемпионат России. Об этом сообщил бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков.

Последние четыре сезона (включая этот) ЦСКА оставался без медалей РПЛ.

  • ЦСКА не брал РПЛ с 2016 года, когда команду тренировал Леонид Слуцкий.
  • Москвичи сейчас идут в РПЛ 5-ми.
  • Новый сезон РПЛ стартует в июле.

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Источник: телеграм-канал Ильи Казакова

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Сегодня, 21:14
Комментарии4
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    Рейтинг: +64247

    portero 21 секунду назад

    У всех московских команд такая задача, плюс Питер...

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    Рейтинг: +49

    Бывалый1488 13 минут назад

    Насмешили... Если останутся Березуцкие, то не только Фернандес сбежит... И максимум для ЦСКА будет фнл

    0
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    Рейтинг: +1040

    Alex Flash 16 минут назад

    скорее небо упадёт на Дунай. Нас ждет долгая bomzh эра

    0
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    Рейтинг: +16192

    paracetamol 27 минут назад

    Новый анекдот, чтоль? Но не смешно, однако!

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