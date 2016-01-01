Задача ЦСКА на следующий сезон – чемпионство (Илья Казаков)

У всех московских команд такая задача, плюс Питер...
Руководство ЦСКА определилось с задачей на следующий сезон. Команда намерена выиграть чемпионат России. Об этом сообщил бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков.
Последние четыре сезона (включая этот) ЦСКА оставался без медалей РПЛ.
- ЦСКА не брал РПЛ с 2016 года, когда команду тренировал Леонид Слуцкий.
- Москвичи сейчас идут в РПЛ 5-ми.
- Новый сезон РПЛ стартует в июле.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
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