Стыки РПЛ и ФНЛ пройдут 25 и 28 мая. Клубы Премьер-лиги проведут первые матчи в гостях

В РФС прошла жеребьевка стыковых матчей за право играть в следующем сезоне чемпионата России.

Первые игры пройдут 25 мая, ответные – 28 мая. Клубы ФНЛ начнут дома.

В стыках сыграют команды, занявшие 3-е и 4-е места в ФНЛ – «Торпедо», «Оренбург», «Факел» или «СКА Хабаровск», и клубы, которые займут 13-е и 14-е места в РПЛ – «Уфа», «Рубин», «Химки» «Урал» или «Нижний «Новгород».

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