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Стыки РПЛ и ФНЛ пройдут 25 и 28 мая. Клубы Премьер-лиги проведут первые матчи в гостях

В РФС прошла жеребьевка стыковых матчей за право играть в следующем сезоне чемпионата России.

Первые игры пройдут 25 мая, ответные – 28 мая. Клубы ФНЛ начнут дома.

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Источник: телеграм-канал РФС

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Комментарии3
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    Рейтинг: +64242

    portero 17 минут назад

    24 только формат РПЛ определят...

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    Рейтинг: +16707

    Garrincha58 1 час назад

    а что такой малый перерыв между матчами куда торопимся

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    Рейтинг: +24631

    vladimir-7 > Garrincha58 44 минуты назад

    У сотрудников РФС ж..а (зад) устала сидеть и караулить свое
    теплое и мягкое кресло, пора и отдохнуть в собственном особняке и спокойно попить водочки и закусить шашлычком.

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