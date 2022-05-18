Фанаты «Айнтрахта» и «Рейнджерс» подрались перед кафедральным собором Севильи

В Севильи произошли столкновения между болельщиками «Айнтрахта» и «Рейнджерс» перед финалом Лиги Европы.

По информации Marca, массовая драка случилась перед кафедральным собором Севильи. На болельщиков «Рейнджерс» напала группа из 200 фанатов «Айнтрахта».

В результате инцидента пострадал один фанат шотландского клуба, получивший ушиб головы. Полиция задержала пятерых болельщиков «Айнтрахта».

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на севильском «Рамон Санчес Писхуане».

Матч начнется в 22:00 по Москве.

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