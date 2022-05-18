Лещенко, Люся Чеботина, DJ Smash выступят после игры «Динамо» – «Сочи». По ее итогам москвичи могут стать серебряными призерами

«Динамо» рассказало о шоу после матча 30-го тура РПЛ против «Сочи». Выступят Лев Лещенко, Люся Чеботина, DJ Smash.
Вечеринка будет посвящена закрытию очередного сезона чемпионата России.
- Если «Динамо» не проиграет, то станет серебряным призером сезона.
- Бронзовые медали «Динамо» уже гарантированы.
- 29 мая «Динамо» сыграет в финале Кубка России против «Спартака».
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: телеграм-канал «Динамо»