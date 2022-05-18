Лещенко, Люся Чеботина, DJ Smash выступят после игры «Динамо» – «Сочи». По ее итогам москвичи могут стать серебряными призерами

«Динамо» рассказало о шоу после матча 30-го тура РПЛ против «Сочи». Выступят Лев Лещенко, Люся Чеботина, DJ Smash.

Вечеринка будет посвящена закрытию очередного сезона чемпионата России.

Если «Динамо» не проиграет, то станет серебряным призером сезона.

Бронзовые медали «Динамо» уже гарантированы.

29 мая «Динамо» сыграет в финале Кубка России против «Спартака».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?