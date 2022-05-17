«Спартак» и «Динамо» хотят перенести начало сезона-2022/23

«Спартак» и «Динамо» предложат перенести старт следующего чемпионата России.

Клубы выступят с такой инициативой, поскольку у них из-за участия в финале Кубка страны будет на неделю меньше отдыха по сравнению с другими командами.

«Спартак» и «Динамо» хотят сдвинуть начало сезона-2022/23 с 10 на 17 июля (матч за Суперкубок России). В таком случае первый тур РПЛ будет не 17, а 24 июля.

30-й тур текущего чемпионата пройдет 21 мая.

Финал Кубка запланирован на 29 мая.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?