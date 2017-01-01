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Директор «Ростова» Рыскин: «Расширение РПЛ до 18 команд – не основной вариант»

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин прокомментировал возможные реформы в РПЛ.

– Вопрос по Кубку РПЛ прорабатывается. Турнир интересный, но решение не принято.

Со спортивной и коммерческой точки зрения «Ростову» он интересен. Очень интересный формат, которого не было.

Ориентировочная доходная часть, которая обсуждается, тоже достаточно интересная.

– Есть ли понимание по формату РПЛ на следующий сезон?

– Рабочая группа свое мнение высказала. Исполком РФС будет принимать решение.

– Основной вариант – 18 команд?

– Нет. Обсуждалось несколько вариантов.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +64210

    portero 10 минут назад

    Лукавство, примут 18 команд...

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