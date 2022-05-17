Директор «Ростова» Рыскин: «Расширение РПЛ до 18 команд – не основной вариант»

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин прокомментировал возможные реформы в РПЛ.
– Вопрос по Кубку РПЛ прорабатывается. Турнир интересный, но решение не принято.
Со спортивной и коммерческой точки зрения «Ростову» он интересен. Очень интересный формат, которого не было.
Ориентировочная доходная часть, которая обсуждается, тоже достаточно интересная.
– Есть ли понимание по формату РПЛ на следующий сезон?
– Рабочая группа свое мнение высказала. Исполком РФС будет принимать решение.
– Основной вариант – 18 команд?
– Нет. Обсуждалось несколько вариантов.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: «Спорт-Экспресс»