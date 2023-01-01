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Месси пока не планирует покупать акции «Интера Майами»

Окружение нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси опровергло информацию о намерении футболиста в 2023 году перейти в «Интер Майами» и купить 35 процентов акций этого клуба.

34-летний форвард собирается отработать до конца свой контракт с парижанами и только потом думать о следующем шаге в карьере.

Аргентинец не строит столь долгосрочных планов, отмечают близкие к нему люди.

  • В этом сезоне Месси забил 11 голов и отдал 13 ассистов в 33 матчах.
  • Его соглашение с «ПСЖ» действует до 30 июня 2023 года.

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Источник: Sport.es

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