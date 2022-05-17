Черевченко: «Удивился, когда Хапов стал тренером «Локо». Он позвонил и сказал: «Ты чего меня не поздравляешь?»

Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко высказался о главном тренере «Локомотива» Зауре Хапове.

— Удивились, когда Заур Хапов стал тренером «Локомотива»? Все же ожидали, что будет Лоськов или Пашинин.

— Это меня удивило. Мне кажется, я один из первых узнал об этом, потому что Заур набрал и сказал: «Ты чего меня не поздравляешь?» Да, я удивился, но, с другой стороны, надо же учиться быть главным тренером.

Хапов стал главным тренером «Локо» в апреле.

Ранее он был тренером вратарей.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?