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Часть легионеров «Зенита» не полетит на матч с «Нижним Новгородом» (Bobsoccer)

«Зенит» полетит на матч 30-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» без нескольких легионеров.

По информации Bobsoccer, в Нижний Новгород не полетят некоторые легионеры, часть из которых досрочно ушла в отпуск. После матча со «Спартаком» несколько игроков остались в Москве.

Из всех легионеров, вероятно, на выезд отправятся только Юри Алберто, Клаудиньо и Малком.

  • «Зенит» досрочно выиграл чемпионат России.
  • «Нижний Новгород» идет на 11-м месте в РПЛ, но еще может попасть в стыки.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Bobsoccer

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Комментарии5
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    Рейтинг: +177

    Номэд 33 минуты назад

    Бомжарские леги очень устали, отпущены домой, транжирить "народные" гаСпромовские деньги.

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    Рейтинг: +15251

    ilichkadr 50 минут назад

    " Юри Алберто, Клаудиньо и Малком"
    Этих достаточно, чтобы вынести НН, но надо Кержакову помочь.

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    Рейтинг: +5621

    Давид59 1 час назад

    Двоякое чувство. С одной стороны хочется поддержать Кержакова (тренера). Ему очки очень нужны. С другой стороны престиж. Скорей всего ничейку сгоняют.

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    Рейтинг: +177

    Номэд > Давид59 30 минут назад

    Т.е. договорняк. А в следующем сезоне НН бомжам 6 очей вернёт

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    Рейтинг: +2317

    Беспонтий 1 час назад

    серёжа давно предупредил что в последнем матче состав будет лайт
    да он и сам бы не полетел
    если только с кержем прибухнуть

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