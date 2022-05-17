Часть легионеров «Зенита» не полетит на матч с «Нижним Новгородом» (Bobsoccer)

«Зенит» полетит на матч 30-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» без нескольких легионеров.

По информации Bobsoccer, в Нижний Новгород не полетят некоторые легионеры, часть из которых досрочно ушла в отпуск. После матча со «Спартаком» несколько игроков остались в Москве.

Из всех легионеров, вероятно, на выезд отправятся только Юри Алберто, Клаудиньо и Малком.

«Зенит» досрочно выиграл чемпионат России.

«Нижний Новгород» идет на 11-м месте в РПЛ, но еще может попасть в стыки.

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