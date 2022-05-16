Газзааев: «Пиво на стадионах есть во всем мире. Не увидел ни одного пьяного фаната на ЧМ-2018»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о продаже пива на российских стадионах.

«Чемпионат мира 2018 года все продемонстрировал. Мы не увидели ни одного пьяного болельщика, который выражал бы какие-то недовольства или хулиганил. Поэтому, я считаю, необходимо разрешить.

Это нормальное явление. Во всем мире, на всех стадионах разрешается пиво. Мы с вами сами убедились, что проблем не было.

Нужно создавать все удобства для болельщика, нужно бороться за него, чтоб он приходил на стадион и болел за свою команду», — заявил Газзаев.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?