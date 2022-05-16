Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
2 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
3 Тест: кто станет чемпионом России?
Тест: кто станет чемпионом России?

Газзааев: «Пиво на стадионах есть во всем мире. Не увидел ни одного пьяного фаната на ЧМ-2018»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о продаже пива на российских стадионах.

«Чемпионат мира 2018 года все продемонстрировал. Мы не увидели ни одного пьяного болельщика, который выражал бы какие-то недовольства или хулиганил. Поэтому, я считаю, необходимо разрешить.

Это нормальное явление. Во всем мире, на всех стадионах разрешается пиво. Мы с вами сами убедились, что проблем не было.

Нужно создавать все удобства для болельщика, нужно бороться за него, чтоб он приходил на стадион и болел за свою команду», — заявил Газзаев.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

Новости по теме
Гендиректор «Зенита» Медведев: «Перед голом «Спартака» Сантосу заехали по колену. Пусть это остается на их совести»
Агент Изидора опроверг, что француз выбыл на несколько месяцев
Спаллетти – о Хвиче: «С таким игроком любят работать все тренеры, а еще он забивает голы»
Источник: Sport24

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 18:43
Комментарии3
...
  • ...
    Рейтинг: +4410

    Красногорск_Фан 46 минут назад

    Они просто были укуренные и обколотые )) Кстати дымят у нас на стадионах как паровозы хоть запрещено. Лучше бы следили за соблюдением уже существующих законов чем велосипед придумывали

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +3008

    Enter2006 59 минут назад

    Значит тебе нужен FAN ID, и пол стадиона найдут если будет нужно чинушам таким как ты.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +153

    fakeid 1 час назад

    бред. пьяных хватает везде, просто до матча впотребляют.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11