Газзааев: «Пиво на стадионах есть во всем мире. Не увидел ни одного пьяного фаната на ЧМ-2018»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о продаже пива на российских стадионах.
«Чемпионат мира 2018 года все продемонстрировал. Мы не увидели ни одного пьяного болельщика, который выражал бы какие-то недовольства или хулиганил. Поэтому, я считаю, необходимо разрешить.
Это нормальное явление. Во всем мире, на всех стадионах разрешается пиво. Мы с вами сами убедились, что проблем не было.
Нужно создавать все удобства для болельщика, нужно бороться за него, чтоб он приходил на стадион и болел за свою команду», — заявил Газзаев.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: Sport24