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КДК не получал обращений по клипу «Спартака» перед матчем с «Зенитом»

Глава комитета по этике РФС Семен Андреев заявил, что в организацию не обращались по поводу ролика «Спартака», который был выпущен перед матчем с «Зенитом».

В музыкальном клипе на композицию группы «Король и Шут» «Спартак» показал заброшенный дом и образ бездомного человека.

«По поводу проморолика «Спартака» в комитет по этике никто пока не обращался. Мы обязательно рассмотрим эту публикацию, если поступит соответствующее обращение», — сказал Андреев.

  • «Спартак» и «Зенит» сыграли вничью – 1:1.
  • «Зенит» досрочно выиграл РПЛ.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Sport24

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Комментарии1
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    Рейтинг: +637

    Suvorov51 13 минут назад

    А что не так. бомжарня знает.что она бомжарня. возможно будут скромнее. но для этого нужен ум. а его промгаз бомжарне не купил. покупает все. а вот этого не купил

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