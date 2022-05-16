КДК не получал обращений по клипу «Спартака» перед матчем с «Зенитом»

Глава комитета по этике РФС Семен Андреев заявил, что в организацию не обращались по поводу ролика «Спартака», который был выпущен перед матчем с «Зенитом».
В музыкальном клипе на композицию группы «Король и Шут» «Спартак» показал заброшенный дом и образ бездомного человека.
«По поводу проморолика «Спартака» в комитет по этике никто пока не обращался. Мы обязательно рассмотрим эту публикацию, если поступит соответствующее обращение», — сказал Андреев.
- «Спартак» и «Зенит» сыграли вничью – 1:1.
- «Зенит» досрочно выиграл РПЛ.
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Источник: Sport24