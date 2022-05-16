Ибрагимович разбил стекло в клубном автобусе «Милана» перед матчем с «Аталантой»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович повредил клубный автобус.

В преддверии игры 37-го тура Серии А против «Аталанты» швед сильно нервничал, в связи с чем стучал в окно транспортного средства изнутри.

В итоге стекло не выдержало ударов 40-летнего футболиста и разбилось.

«Милан» победил «Аталанту» со счетом 2:0.

Чтобы стать чемпионом Италии впервые с 2011 года, команде нужно не проиграть «Сассуоло» в заключительном туре.

Ибрагимович в этом сезоне забил 8 голов и сделал 3 ассиста в 26 матчах.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?