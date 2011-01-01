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Ибрагимович разбил стекло в клубном автобусе «Милана» перед матчем с «Аталантой»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович повредил клубный автобус.

В преддверии игры 37-го тура Серии А против «Аталанты» швед сильно нервничал, в связи с чем стучал в окно транспортного средства изнутри.

В итоге стекло не выдержало ударов 40-летнего футболиста и разбилось.

  • «Милан» победил «Аталанту» со счетом 2:0.
  • Чтобы стать чемпионом Италии впервые с 2011 года, команде нужно не проиграть «Сассуоло» в заключительном туре.
  • Ибрагимович в этом сезоне забил 8 голов и сделал 3 ассиста в 26 матчах.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Football Italia

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