Ибрагимович разбил стекло в клубном автобусе «Милана» перед матчем с «Аталантой»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович повредил клубный автобус.
В преддверии игры 37-го тура Серии А против «Аталанты» швед сильно нервничал, в связи с чем стучал в окно транспортного средства изнутри.
В итоге стекло не выдержало ударов 40-летнего футболиста и разбилось.
- «Милан» победил «Аталанту» со счетом 2:0.
- Чтобы стать чемпионом Италии впервые с 2011 года, команде нужно не проиграть «Сассуоло» в заключительном туре.
- Ибрагимович в этом сезоне забил 8 голов и сделал 3 ассиста в 26 матчах.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: Football Italia