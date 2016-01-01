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«Это были семь лет волшебства». Дибала попрощался с фанатами «Ювентуса»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала попрощался с фанатами клуба. Летом он станет свободным агентом.

«Трудно подобрать нужные слова, чтобы поприветствовать вас, у меня много эмоций.

Я думал, что мы будем вместе больше лет, но судьба разводит нас по разным дорогам.

Я никогда не забуду все, что вы заставили меня испытать, каждую игру, каждый гол. С «Ювентусом» я рос, учился, жил и мечтал.

Это были семь лет волшебства, 12 трофеев и 115 голов, которые у нас никто не отнимет. Никогда. Спасибо, что поддерживаете меня в трудную минуту.

Ношение этой важной майки «Ювентуса» вместе с капитанской повязкой было одной из самых больших гордостей в моей жизни, и я надеюсь, что когда-нибудь покажу ее своим детям и внукам.

Завтра будет мой последний матч в этой футболке, это будет наше прощание. Это будет нелегко, но я выйду на поле с улыбкой и высоко поднятой головой, зная, что я отдал все для вас», – написал Дибала в твиттере.

  • Аргентинец близок к подписанию контракта с «Интером».
  • В этом сезоне 28-летний Дибала забил 15 голов и сделал 6 ассистов в 37 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 40 миллионов евро.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: твиттер Пауло Дибалы

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Комментарии2
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    Рейтинг: +281

    Stavr007 1 час назад

    думал что будут дольше вместе, а в итоге выбрал бабки =)

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    Рейтинг: +11748

    DeStar > Stavr007 33 минуты назад

    странно что он в интер собрался))

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