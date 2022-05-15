Серия А. «Милан» обыграл «Аталанту» и лидирует с пятиочковым отрывом, Миранчук был в запасе

«Милан» в предпоследнем туре чемпионата Италии переиграл «Аталанту». Оба гола забиты после перерыва.
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук остался в запасе.
Миланцы за тур до финиша лидируют с пятиочковым отрывом, но у идущего на втором месте «Интера» два матча в запасе.
«Аталанта» по итогам последнего игрового дня может попасть в еврокубки.
Италия. Серия А. 37-й тур
Голы: 1:0 – Леау, 56; 2:0 – Эрнандес, 75.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: Бомбардир.ру