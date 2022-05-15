Серия А. «Милан» обыграл «Аталанту» и лидирует с пятиочковым отрывом, Миранчук был в запасе

«Милан» в предпоследнем туре чемпионата Италии переиграл «Аталанту». Оба гола забиты после перерыва.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук остался в запасе.

Миланцы за тур до финиша лидируют с пятиочковым отрывом, но у идущего на втором месте «Интера» два матча в запасе.

«Аталанта» по итогам последнего игрового дня может попасть в еврокубки.

Италия. Серия А. 37-й тур

Милан – Аталанта – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Леау, 56; 2:0 – Эрнандес, 75.

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Турнирная таблица Серии А

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?