РПЛ. «Краснодар» с 11 воспитанниками удержал победу над ЦСКА и лишил его шансов на медали

«Краснодар» в предпоследнем туре чемпионат России победил ЦСКА. Гол у Никиты Кривцова.

В старте хозяев вышли восемь собственных воспитанников, а заканчивали встречу – 11.

ЦСКА лишился шансов на призовую тройку. «Краснодар» поднялся на четвертое место, опередив москвичей.

У «Краснодара» четыре матча без поражений подряд. У ЦСКА одна победа в последних восьми встречах.

Россия. РПЛ. 29-й тур

Краснодар – ЦСКА (Москва) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Кривцов, 75.

«Краснодар»: Сафонов, Бородин, Стежко, Исаенко, Пивоваров, Ионов (Самко, 75), Черников, Сперцян (Мацукатов, 74), Кривцов (Якимов, 88), Манелов, Олусегун (Сергеев, 90+1).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Щенников, Ушаков (Медина, 46), Обляков, Тарба (Набабкин, 46), Мухин, Карраскаль, Эджуке, Заболотный.

Предупреждения: Кривцов, 20; Пивоваров, 90+4 – Щенников, 33; Ушаков, 34; Карраскаль, 45+1.

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