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  • РПЛ. «Краснодар» с 11 воспитанниками удержал победу над ЦСКА и лишил его шансов на медали

РПЛ. «Краснодар» с 11 воспитанниками удержал победу над ЦСКА и лишил его шансов на медали

15 мая 2022, 20:56
35

«Краснодар» в предпоследнем туре чемпионат России победил ЦСКА. Гол у Никиты Кривцова.

В старте хозяев вышли восемь собственных воспитанников, а заканчивали встречу – 11.

ЦСКА лишился шансов на призовую тройку. «Краснодар» поднялся на четвертое место, опередив москвичей.

У «Краснодара» четыре матча без поражений подряд. У ЦСКА одна победа в последних восьми встречах.

Россия. РПЛ. 29-й тур

Краснодар – ЦСКА (Москва) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Кривцов, 75.

«Краснодар»: Сафонов, Бородин, Стежко, Исаенко, Пивоваров, Ионов (Самко, 75), Черников, Сперцян (Мацукатов, 74), Кривцов (Якимов, 88), Манелов, Олусегун (Сергеев, 90+1).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Щенников, Ушаков (Медина, 46), Обляков, Тарба (Набабкин, 46), Мухин, Карраскаль, Эджуке, Заболотный.

Предупреждения: Кривцов, 20; Пивоваров, 90+4 – Щенников, 33; Ушаков, 34; Карраскаль, 45+1.

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Комментарии (35)
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Loko_Roma
1652637559
Смотря на краснодар, понимаешь, что есть всетаки у нас перспективная молодежь, и могут существовать частные команды, если бы их не кошмарили и не отжимали бизнесы, а молодым давали шанс не за деньги, футбол в россии был бы намного конкурентноспособным
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portero
1652637700
Результат отличный, но удивляет плохая физика некоторых молодых "игроков" они шланги определённо, должна быть выносливость ведь молодые и уже не юноши...
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Январь 59
1652637888
Всех кто сегодня болел за Быков с Победой. Ура. ПОБЕДА!!!
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владимир миронов
1652638178
М О Л О Д Ц Ы !!!!! И на х.. те варяги нам нужны.Пусть не всё получается,но видно огромное желание играть.За судейство--либо хорошо,либо ничего.
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Таврида
1652638203
Берез в отставку, ни игры, ни результата, эти бревна уже порядком достали. Николич без работы просиживает, пора в ЦСКА.
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CSKA57
1652638489
Позорище! По такой игре ЦСКА не войдет даже в пятерку. Команде нужен хороший тренер, а не эти подмастерья!
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ilichkadr
1652639033
Да, уж ЦСКА в этом сезоне полный швах. 2-3 игры сыграли достойно, потом покатились. Каждая 3-я игра проиграна. Один плюс - положительная разница забитых и пропущенных мячей.
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zigbert
1652640236
Преимущество ЦСКА, особенно во втором тайме, было заметно. Казалось что они вот вот забьют гол но Кривцов забил сумасшедший гол. Краснодар с победой!
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sochi-2013
1652641698
Только поздравления, и так держать!
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JTherry
1652646903
клинер, аууууу....!!! быки коней отымели, на финише превратились в ишаков...
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