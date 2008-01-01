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РПЛ. «Краснодар» с 11 воспитанниками удержал победу над ЦСКА и лишил его шансов на медали

«Краснодар» в предпоследнем туре чемпионат России победил ЦСКА. Гол у Никиты Кривцова.

В старте хозяев вышли восемь собственных воспитанников, а заканчивали встречу – 11.

ЦСКА лишился шансов на призовую тройку. «Краснодар» поднялся на четвертое место, опередив москвичей.

У «Краснодара» четыре матча без поражений подряд. У ЦСКА одна победа в последних восьми встречах.

Россия. РПЛ. 29-й тур

Краснодар – ЦСКА (Москва) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Кривцов, 75.

«Краснодар»: Сафонов, Бородин, Стежко, Исаенко, Пивоваров, Ионов (Самко, 75), Черников, Сперцян (Мацукатов, 74), Кривцов (Якимов, 88), Манелов, Олусегун (Сергеев, 90+1).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Щенников, Ушаков (Медина, 46), Обляков, Тарба (Набабкин, 46), Мухин, Карраскаль, Эджуке, Заболотный.

Предупреждения: Кривцов, 20; Пивоваров, 90+4 – Щенников, 33; Ушаков, 34; Карраскаль, 45+1.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии30
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    Рейтинг: +6461

    sochi-2013 35 минут назад

    Только поздравления, и так держать!

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    Рейтинг: +4803

    ySS 45 минут назад

    Посмотреть не удалось, но результат ожидаем.
    Краснодарские пацаны играют, падают в охотку, с желанием)
    ЦСКА по непонятным причинам сдулся, и не вчера

    1
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    Рейтинг: +3853

    Кузьмич на трибуне 57 минут назад

    Очень рад за наш российский южный футбол. Наконец то в первой пятёрке сразу два южных клуба. И оба частные. Юг России очень благоприятный регион для развития футбола. При должном финансировании детского футбола, южане вполне способны конкурировать со столичными клубами.

    0
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    Рейтинг: +96002

    zigbert 59 минут назад

    Преимущество ЦСКА, особенно во втором тайме, было заметно. Казалось что они вот вот забьют гол но Кривцов забил сумасшедший гол.
    Краснодар с победой!

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    Рейтинг: +671

    Докторо123 1 час назад

    М О Л О Д Ц Ы ! ! ! Вот это ! желание выиграть. И ВЫИГРАЛИ !

    2
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    Рейтинг: +216

    saf05 1 час назад

    Вырубать Березняк однозначно и Акинфеева тоже. Руководство просто ноль. ПОЗОР.

    1
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    Рейтинг: +125

    Dobroe Teplo za CSKA 1 час назад

    Березуцкие - ПОШЛИ ВОН!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Орешкин тупой опущенный петух - в топку!!!! Гингер, верни прежний ЦСКА, пожалуйста.

    3
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    Рейтинг: +3853

    Кузьмич на трибуне > Dobroe Teplo za CSKA 1 час назад

    Зачем Гинеру прежнее ЦСКА? ЛЧ для России нет. Это для вас болельщиков -честь клуба, а для Гинера деньги важнее. Березуцкие не виноваты, что Россию отлучили от ЛЧ.

    0
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    Рейтинг: +15148

    ilichkadr 1 час назад

    Да, уж ЦСКА в этом сезоне полный швах. 2-3 игры сыграли достойно, потом покатились. Каждая 3-я игра проиграна. Один плюс - положительная разница забитых и пропущенных мячей.

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    Рейтинг: +3381

    CSKA57 1 час назад

    Позорище! По такой игре ЦСКА не войдет даже в пятерку. Команде нужен хороший тренер, а не эти подмастерья!

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    Рейтинг: +3853

    Кузьмич на трибуне > CSKA57 1 час назад

    В этом сезоне нет путёвок в ЛЧ. Зенит был в большом отрыве, а всё остальное Гинера не интересует. Наверняка зажал все самые возможные премиалки, вот и слили концовку ЧР.Теперь нужно смотреть в следующий сезон. Березуцкие вряд ли что то решали. Ждём новый сезон, новое количество участников, новое правило вылета из РПЛ и попадания в РПЛ.

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    Рейтинг: +37

    E5 1 час назад

    Зе хотя бы перестал падать как кегля. Лучше бы не выдавали такой результативный март

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