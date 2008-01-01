РПЛ. «Краснодар» с 11 воспитанниками удержал победу над ЦСКА и лишил его шансов на медали

Только поздравления, и так держать!
«Краснодар» в предпоследнем туре чемпионат России победил ЦСКА. Гол у Никиты Кривцова.
В старте хозяев вышли восемь собственных воспитанников, а заканчивали встречу – 11.
ЦСКА лишился шансов на призовую тройку. «Краснодар» поднялся на четвертое место, опередив москвичей.
У «Краснодара» четыре матча без поражений подряд. У ЦСКА одна победа в последних восьми встречах.
Россия. РПЛ. 29-й тур
Краснодар – ЦСКА (Москва) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Гол: 1:0 – Кривцов, 75.
«Краснодар»: Сафонов, Бородин, Стежко, Исаенко, Пивоваров, Ионов (Самко, 75), Черников, Сперцян (Мацукатов, 74), Кривцов (Якимов, 88), Манелов, Олусегун (Сергеев, 90+1).
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Щенников, Ушаков (Медина, 46), Обляков, Тарба (Набабкин, 46), Мухин, Карраскаль, Эджуке, Заболотный.
Предупреждения: Кривцов, 20; Пивоваров, 90+4 – Щенников, 33; Ушаков, 34; Карраскаль, 45+1.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?