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Клопп: «Квадрупл стал бы безумным и слишком выдающимся достижением»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о квадрупле – четырех трофеях за сезон. Англичане по-прежнему на него претендуют.

«Квадрупл стал бы безумным и слишком выдающимся достижением. «Ливерпуль» еще в гонке за него. Нам будет сложно», – сказал Клопп.

  • В АПЛ «Ливерпуль» отстает от лидирующего «Манчестер Сити» на 3 очка.
  • 28 мая «Ливерпуль» сыграет с «Реалом» в финале Лиги чемпионов.
  • Кубок Англии и Кубок лиги «Ливерпуль» уже выиграл, в обоих финалах победив «Челси» в серии пенальти.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: официальный сайт «Ливерпуля»

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