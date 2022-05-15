Пиоли – о матче с «Аталантой»: «Не думаю, что это последняя игра Ибрагимовича на «Сан-Сиро»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли считает, что его форвард Златан Ибрагимович не закончит карьеру после сезона.

«Не думаю, что ближайший матч против «Аталанты» станет последним для Ибрагимовича на «Сан-Сиро». Надеюсь на это.

Златан – невероятный чемпион. Он умен, я его уважаю», – сказал Пиоли.

Контракт 40-летнего шведа истекает летом.

Ранее стало известно, что Ибрагимович планирует стать агентом.

В мае умер агент Ибрагимовича Мино Райола.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?