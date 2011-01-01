Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
2 Тест: дороже фильм или футболист?
Тест: дороже фильм или футболист?
3 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
Тест: угадай футболиста по знаку зодиака

Пиоли – о матче с «Аталантой»: «Не думаю, что это последняя игра Ибрагимовича на «Сан-Сиро»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли считает, что его форвард Златан Ибрагимович не закончит карьеру после сезона.

«Не думаю, что ближайший матч против «Аталанты» станет последним для Ибрагимовича на «Сан-Сиро». Надеюсь на это.

Златан – невероятный чемпион. Он умен, я его уважаю», – сказал Пиоли.

  • Контракт 40-летнего шведа истекает летом.
  • Ранее стало известно, что Ибрагимович планирует стать агентом.
  • В мае умер агент Ибрагимовича Мино Райола.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
Агент Селюк: «Холанд не совсем подходит под стиль игры команд Гвардиолы» 1
Ибрагимович – команде перед «Вероной»: «У нас есть три игры, в которых придется отдать все»
Мбаппе обошел Ибрагимовича и вышел на второе место в списке бомбардиров «ПСЖ» в Лиге 1 3
Источник: MilanNews

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 11:19
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11