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«Ливерпуль» не проигрывает в английских турнирах 26 матчей подряд

«Ливерпуль» довел беспроигрышную внутрианглийскую серию до 26 матчей. Сегодня ливерпульцы в финале Кубка Англии обыграли «Челси» (0:0; 6:5 по пенальти).

Последний раз «Ливерпуль» проигрывал в английских турнирах 28 декабря, когда в АПЛ уступил «Лестеру» (0:1).

  • «Ливерпуль» выиграл Кубок Англии в 8-й раз.
  • Команда Юргена Клоппа претендует в этом сезоне на квадрупл.
  • 28 мая в финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» сыграет с «Реалом».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Бомбардир.ру

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14.05.2022 22:42
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