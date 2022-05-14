«Ливерпуль» не проигрывает в английских турнирах 26 матчей подряд

«Ливерпуль» довел беспроигрышную внутрианглийскую серию до 26 матчей. Сегодня ливерпульцы в финале Кубка Англии обыграли «Челси» (0:0; 6:5 по пенальти).

Последний раз «Ливерпуль» проигрывал в английских турнирах 28 декабря, когда в АПЛ уступил «Лестеру» (0:1).

«Ливерпуль» выиграл Кубок Англии в 8-й раз.

Команда Юргена Клоппа претендует в этом сезоне на квадрупл.

28 мая в финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» сыграет с «Реалом».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?