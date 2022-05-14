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Степашин: «Костяк «Динамо» сохранится на 100 процентов. По Шварцу вопросов нет»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин поговорил о будущем клуба. По информации бывшего премьер-министра России, по главному тренеру Сандро Шварцу вопросов сейчас нет.

«Насчет сохранения Шварца – это будет его решение, пока вопросов никаких нет. Что касается костяка команды, то он будет сохранен на 100 процентов. Кто-то уйдет из легионеров, может быть, кто-то придет, пока не знаю.

Себастьян Шиманьски? Не знаю, пока решения никакого не принято. Себа молодец, что остался здесь», – сказал Степашин.

  • «Динамо» в последнем туре разыграет серебряные медали с «Сочи». Москвичам хватит ничьей.
  • Сейчас «Динамо» еще не гарантировало себе медали по итогам сезона.
  • 29 мая «Динамо» сыграет в финале Кубка России против «Спартака».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Р-Спорт»

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