Степашин: «Костяк «Динамо» сохранится на 100 процентов. По Шварцу вопросов нет»

Член попечительского совета «Динамо» Сергей Степашин поговорил о будущем клуба. По информации бывшего премьер-министра России, по главному тренеру Сандро Шварцу вопросов сейчас нет.

«Насчет сохранения Шварца – это будет его решение, пока вопросов никаких нет. Что касается костяка команды, то он будет сохранен на 100 процентов. Кто-то уйдет из легионеров, может быть, кто-то придет, пока не знаю.

Себастьян Шиманьски? Не знаю, пока решения никакого не принято. Себа молодец, что остался здесь», – сказал Степашин.

«Динамо» в последнем туре разыграет серебряные медали с «Сочи». Москвичам хватит ничьей.

Сейчас «Динамо» еще не гарантировало себе медали по итогам сезона.

29 мая «Динамо» сыграет в финале Кубка России против «Спартака».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?