Тренер «Динамо» Булут – об упущенной победе над «Локомотивом»: «Мы провели качественную игру»

Волкан Булут, тренер «Динамо», подвел итог матча 29-го тура РПЛ против «Локомотива» (3:3). Динамовцы вели в два мяча.

«Мы провели качественную игру. В первом тайме мы воспользовались ошибками «Локомотива», но итоговым результатом разочарованы. Сегодня мы недовольны, но с завтрашнего дня мы начинаем готовиться к матчу против «Сочи».

Отсутствие Сандро Шварца стало решающими? Было бы лучше, если бы он был. Но так сложилось. Надо отметить, что мы хорошо сыграли все равно. Однако всегда важно, когда главный тренер находится рядом с командой во время матча.

Если говорить об обороне в завершающей фазе сезона, мы пропустили больше мячей, чем за весь сезон. К сожалению, мы действительно много пропустили.

Во втором тайме мы могли использовать свои контратаки. Но, к сожалению, сценарий первого тайма во втором не сработал. «Локомотиву» нечего было терять во втором тайме, и они бросили все свои силы в атаку. У них качественные игроки, но я бы не сказал, что «Локомотив» был ближе к победе, чем мы.

Что касается ошибки Гилерме, то мы перед каждой игрой говорим о том, что нужно активно прессинговать вратарей», – сказал Булут.

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц пропускал матч из-за дисквалификации.

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