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Дюков: «Клубы РПЛ не видят необходимости в возвращении к системе «весна-осень»

Президент РФС Александр Дюков заявил, что чемпионат, несмотря на планируемые реформы, продолжат проводить по системе «осень-весна».

– Один из вариантов формата чемпионата в следующем сезоне подразумевает, что это будет переход на систему «весна-осень»?

– Для того, чтобы вернуться в систему «весна-осень», для нас важна поддержка и желание профессиональных клубов. Клубы РПЛ и ФНЛ-1 не видят в этом необходимости.

Насильно заставлять их переходить на новый формат не хотелось бы. Технически это не так просто.

Мы рассматриваем такую возможность среди клубов ФНЛ-2. Мы действительно видим поддержку этой идеи среди клубов ФНЛ-2.

Мы собирались реализовать эту идею прямо сейчас, но в связи с новыми обстоятельствами нам бы хотелось, чтобы ситуация стабилизировалась.

Нам важно понять, на какие клубы мы можем рассчитывать, какие клубы продолжат существование.

  • Российский футбол перешел на систему «осень-весна» в сезоне-2011/12.
  • Клубы РПЛ отстранены от еврокубков на год, в связи с чем рассматриваются варианты реформирования лиги.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +63950

    portero 1 час назад

    Ну если вы декабрь и конец ноября убрали, ещё и весной попозже начнете, то и хрен с ним с переходом.
    Дело главное зимой яйца не морозить, а играть когда погода хорошая...

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    Рейтинг: +24601

    vladimir-7 1 час назад

    Перечисли профессиональные клубы, не желающие переходить на систему
    весна-осень.

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