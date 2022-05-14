Геркус – о словах Чеферина про РФС в Азии: «УЕФА переживает, не предлагая нам ничего»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на заявление президента УЕФА Александера Чеферина.

Чеферин сказал, что уход РФС в Азиатскую конфедерацию откатит российский футбол на 100 лет назад.

«Чеферин отговаривает Россию от перехода в Азиатскую конфедерацию. Причeм не выбирая выражений. Дескать, Азия «на 100 лет» отстаeт от УЕФА.

«А как же ваш же лозунг Respect?» – надо бы спросить у товарища Чеферина. Нет ли расизма в ваших словах?

Впрочем, это форма. По сути, УЕФА переживает, не предлагая нам ничего. Нет ни понятных перспектив, ни сроков наказания, нет даже самого наказания!

Нас ведь не наказали. Нас отстранили без указания причин, что-то промямлив про «безопасные и спокойные условия».

И теперь вот не хотят, чтобы мы уходили в Азию. Переживают за наше развитие. Значит, хорошие сапоги, надо брать?» – написал Геркус в своeм телеграм-канале.

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