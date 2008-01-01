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Геркус – о словах Чеферина про РФС в Азии: «УЕФА переживает, не предлагая нам ничего»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на заявление президента УЕФА Александера Чеферина.

Чеферин сказал, что уход РФС в Азиатскую конфедерацию откатит российский футбол на 100 лет назад.

«Чеферин отговаривает Россию от перехода в Азиатскую конфедерацию. Причeм не выбирая выражений. Дескать, Азия «на 100 лет» отстаeт от УЕФА.

«А как же ваш же лозунг Respect?» – надо бы спросить у товарища Чеферина. Нет ли расизма в ваших словах?

Впрочем, это форма. По сути, УЕФА переживает, не предлагая нам ничего. Нет ни понятных перспектив, ни сроков наказания, нет даже самого наказания!

Нас ведь не наказали. Нас отстранили без указания причин, что-то промямлив про «безопасные и спокойные условия».

И теперь вот не хотят, чтобы мы уходили в Азию. Переживают за наше развитие. Значит, хорошие сапоги, надо брать?» – написал Геркус в своeм телеграм-канале.

  • УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков на сезон-2022/23.
  • Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
  • Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: телеграм-канал Ильи Геркуса

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Сегодня, 10:55
Комментарии3
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    Рейтинг: +1903

    morgan59 1 час назад

    При перезоде в Азию, в е спонсоры из России уходят из УЕФА а это чревато банкротством УЕФА. Значит надо уходить.

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    Рейтинг: +997

    mama1991 1 час назад

    че эти шестерки тебе могут предложить?

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    Рейтинг: +24599

    vladimir-7 2 часа назад

    Чеферу и денег жалко терять, и ослушаться указания не может, откуда и невнятные
    объяснения по поводу отстранения российских команд и сборной России. Марионетка он.

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