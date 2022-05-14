Главные новости дня. «Сочи» впервые финиширует в топ-3 РПЛ; Дзюба может перейти в московский клуб

Артета – о 0:3 с «Тоттенхэмом»: «Это позор. Меня отстранят на полгода, если скажу, что думаю».

«К такому платью да еще бы голову». Радимов ответил Салиховой стихами Маяковского.

Дзюба может перейти в один из московских клубов.

Канчельскис: «Забудьте лет на 30, что сборная будет где-то играть. Нас убили и уничтожили!».

Семак: «Пункт о продлении моего контракта с «Зенитом» активирован».

РПЛ обсуждает с клубами пять вариантов проведения следующего сезона, в том числе расширение (Sports.ru).

Левандовски намерен покинуть «Баварию» из-за разногласий с Нагельсманом.

Умер чемпион СССР-1979 в составе «Спартака» Виктор Самохин.

Орлов: «Спартак» – не конкурент для «Зенита».

Депутат Госдумы Хамзаев: «Зачем нам нужен футбол? Зачем нам эта большая государственная машина?».

«Сочи» впервые в истории финиширует в топ-3 РПЛ.