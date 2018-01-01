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«Сочи» впервые в истории финиширует в топ-3 РПЛ

«Сочи» после ничьей с «Нижним Новгородом» в 29-м туре РПЛ (0:0) гарантировал себе медали по итогам сезона. Из тройки сочинцы уже не выпадут.

У сочинцев в последних 12 матчах РПЛ одно поражение.

  • «Сочи» по-прежнему претендует на 2-е место.
  • Его судьба определится в последнем туре в очном матче против «Динамо».
  • Для сочинцев это первые в истории медали.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Бомбардир.ру

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Сегодня, 21:14
Комментарии11
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    Рейтинг: +2709

    FRZZ 7 минут назад

    Вот уровень Российского чемпионата, раз такие команды как Сочи финишируют в топ-3. Отстой...

    0
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    Рейтинг: +282

    Азбука 1 час назад

    Шансы на серебро для Сочи ещё не потеряны. Ждём зарубу в последнем туре.

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +6486

    Semenycch 1 час назад

    В тройке две Питерские команды! Есть с чем поздравить болельщиков футбола!

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +3558

    Питерский князь > Semenycch 1 час назад

    Сатурн, мАсква.
    Глядишь скоро и СпартаГ снимут.
    Раньше смотреть было противно. Чемпионат мАсквы.

    2
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    Рейтинг: +7463

    R_a_i_n > Питерский князь 1 час назад

    Пишется Москва, понял утырок?

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +17452

    Persona_non_Grata > R_a_i_n 1 час назад

    Да он уже еле лыко вяжет, а ты его грамоте учить )

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +17452

    Persona_non_Grata > Semenycch 1 час назад

    Не путай болельщиков футбола с вашей питерской шайкой !!!

    1
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    Рейтинг: +398

    Сделаны из Дерева > Питерский князь 1 час назад

    а ща чемпионат имени газпрома)))

    0
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    Рейтинг: +3558

    Питерский князь > R_a_i_n 1 час назад

    Ты что серьезно?
    А у вас это все знают?
    =)))

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    Рейтинг: +3558

    Питерский князь > Сделаны из Дерева 1 час назад

    Ващщщщщще зачет.
    Раньше партия и т.д.
    Сейчас мы.
    У руля сидит питерский и прямо под нос мАсквичям пердит(Газпром).
    И гриву им не понять!
    =))))
    Кайф!

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    Рейтинг: +105

    Speedmeister > Semenycch 1 час назад

    Поздравление сомнительное конечно. А вот как судьи второй сезон Сочи тащат это грустно. С НН пеналь был. Красная хз, может и заслуженная, лично мне кажется мог и не давать, сочинец аж рога вниз опустил, что бы предплечья соперника коснуться...

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