«Сочи» впервые в истории финиширует в топ-3 РПЛ

«Сочи» после ничьей с «Нижним Новгородом» в 29-м туре РПЛ (0:0) гарантировал себе медали по итогам сезона. Из тройки сочинцы уже не выпадут.

У сочинцев в последних 12 матчах РПЛ одно поражение.

«Сочи» по-прежнему претендует на 2-е место.

Его судьба определится в последнем туре в очном матче против «Динамо».

Для сочинцев это первые в истории медали.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?