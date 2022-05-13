Семак: «Пункт о продлении моего контракта с «Зенитом» активирован»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что пункт о продлении его контракта с клубом вступил в действие

«Что касается моего контракта, то уведомление об активации пункта об автоматическом продлении пришло. По поводу дальнейшего сотрудничества мы с руководством сядем и обсудим в конце сезона. Желание такое есть с обеих сторон», — сказал Семак.

«Зенит» с Семаком взял 4 чемпионства подряд.

Семак не только тренирует «Зенит», но и играл за него.

Нынешний контракт истекает летом.

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