Семак: «Пункт о продлении моего контракта с «Зенитом» активирован»

При наличии отсутствия еврокубков, Семак вполне подходящий тренер. Звезд с неба не хватает, зато рабочую атмосферу в команде создает. Хорошо, что остается. В следующем сезоне росфутбол изменится не сильно (теперь уже ясно, что на год запасов хватит).
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что пункт о продлении его контракта с клубом вступил в действие
«Что касается моего контракта, то уведомление об активации пункта об автоматическом продлении пришло. По поводу дальнейшего сотрудничества мы с руководством сядем и обсудим в конце сезона. Желание такое есть с обеих сторон», — сказал Семак.
- «Зенит» с Семаком взял 4 чемпионства подряд.
- Семак не только тренирует «Зенит», но и играл за него.
- Нынешний контракт истекает летом.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?