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Семак: «Пункт о продлении моего контракта с «Зенитом» активирован»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что пункт о продлении его контракта с клубом вступил в действие

«Что касается моего контракта, то уведомление об активации пункта об автоматическом продлении пришло. По поводу дальнейшего сотрудничества мы с руководством сядем и обсудим в конце сезона. Желание такое есть с обеих сторон», — сказал Семак.

  • «Зенит» с Семаком взял 4 чемпионства подряд.
  • Семак не только тренирует «Зенит», но и играл за него.
  • Нынешний контракт истекает летом.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Матч ТВ»

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Сегодня, 11:24
Комментарии5
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    Рейтинг: +11414

    Вомбат 35 минут назад

    При наличии отсутствия еврокубков, Семак вполне подходящий тренер. Звезд с неба не хватает, зато рабочую атмосферу в команде создает. Хорошо, что остается. В следующем сезоне росфутбол изменится не сильно (теперь уже ясно, что на год запасов хватит).

    0
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    Рейтинг: +6473

    Semenycch 1 час назад

    Очень хорошо!

    0
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    Рейтинг: +2156

    Беспонтий 2 часа назад

    до второй звезды
    ждёмс

    5
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +6473

    Semenycch > Беспонтий 1 час назад

    https://www.youtube.com/watch?v=E77qWC8zIVg

    1
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    Рейтинг: +1037

    Узб@гоеный 2 часа назад

    Богданыч пошел на 5 чемпионство кряду. Успехов ему. Гыгыгы

    4
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