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Дзюба может перейти в один из московских клубов

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба еще не принял решения о своем будущем.

По информации Bobsoccer, продление контракта с клубом из Петербурга и прекращение сотрудничества равновероятно.

Сообщается, что Дзюба может перейти в один из московских клубов в статусе свободного агента.

  • В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 37 матчах.
  • Его контракт с «Зенитом» истекает в июне, но у клуба есть опция продления договора.
  • Нападающему в августе исполнится 34 года.
  • Интерес к нему проявляет «Црвена Звезда».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Bobsoccer

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Сегодня, 09:27
Комментарии14
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    Рейтинг: +599

    Suvorov51 27 минут назад

    Он будет в бомжатнике минимум год. а потом в тульский Арсенал. мы будем играть в пердиве. там он подойдет для основы. а что дальше жизнь покажет

    1
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    Рейтинг: +1025

    Узб@гоеный 28 минут назад

    Хрякам будет показывать мастер класс. Гыгыгы

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +22537

    JTherry 41 минуту назад

    чем ближе лето, тем больше сомнения, что здюпа вообще сменит клуб - чересчур много вокруг него подогрето инфы по трансферу...

    0
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    Рейтинг: +63877

    portero 1 час назад

    Ну аот наконец-то более реальное по Дзюбе, а то Сербия... кто ему кроме наших бабло будет платить огромное и его выпендроны терпеть...

    1
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    Рейтинг: +6589

    Из Твери Леха 1 час назад

    Лучше б реально в Сербию поехал. А если в Мск то Локо или Торпедо.

    1
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    Рейтинг: +4598

    neim 1 час назад

    Ну если только в страшном сне ))).

    0
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    Рейтинг: +2142

    Ubuntu 1 час назад

    Если только в Строгино

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +6471

    Semenycch 1 час назад

    Андрианову нужен психотерапевт?

    0
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    Рейтинг: +5602

    Давид59 1 час назад

    Похоже, только Спартак исключён. Он уже столько о них наговорил.

    0
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    Рейтинг: +258

    Кирилл Михайлов 1 час назад

    Локомотив, Динамо или Торпедо

    0
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    Рейтинг: +13499

    Fusballer > Кирилл Михайлов 1 час назад

    Или Велес.

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    Ответить
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    Рейтинг: +7254

    vladik12 > Кирилл Михайлов 24 минуты назад

    Не верю в "Динамо". Есть примерно такого же плана Смолов. Да и конкуренция двух таких ментальных гигантов может не пойти на пользу.
    В "Торпедо" тоже не особо верится. Сильно падать придется Дзюбиньо. Хотя было бы красиво.
    Остается "Локо", который уже подбивал клинья несколько лет назад.

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