Он будет в бомжатнике минимум год. а потом в тульский Арсенал. мы будем играть в пердиве. там он подойдет для основы. а что дальше жизнь покажет
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба еще не принял решения о своем будущем.
По информации Bobsoccer, продление контракта с клубом из Петербурга и прекращение сотрудничества равновероятно.
Сообщается, что Дзюба может перейти в один из московских клубов в статусе свободного агента.
- В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 37 матчах.
- Его контракт с «Зенитом» истекает в июне, но у клуба есть опция продления договора.
- Нападающему в августе исполнится 34 года.
- Интерес к нему проявляет «Црвена Звезда».
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?