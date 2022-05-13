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Дзюба может перейти в один из московских клубов

13 мая 2022, 09:27
20

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба еще не принял решения о своем будущем.

По информации Bobsoccer, продление контракта с клубом из Петербурга и прекращение сотрудничества равновероятно.

Сообщается, что Дзюба может перейти в один из московских клубов в статусе свободного агента.

  • В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 37 матчах.
  • Его контракт с «Зенитом» истекает в июне, но у клуба есть опция продления договора.
  • Нападающему в августе исполнится 34 года.
  • Интерес к нему проявляет «Црвена Звезда».

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Источник: Bobsoccer
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (20)
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Enter2006
1652423682
Бревно ищет лес где корни пустить. )
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Кирилл Михайлов
1652423986
Локомотив, Динамо или Торпедо
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Ubuntu
1652424546
Если только в Строгино
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neim
1652425059
Ну если только в страшном сне ))).
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Из Твери Леха
1652425157
Лучше б реально в Сербию поехал. А если в Мск то Локо или Торпедо.
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portero
1652425464
Ну аот наконец-то более реальное по Дзюбе, а то Сербия... кто ему кроме наших бабло будет платить огромное и его выпендроны терпеть...
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JTherry
1652428161
чем ближе лето, тем больше сомнения, что здюпа вообще сменит клуб - чересчур много вокруг него подогрето инфы по трансферу...
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NewLife
1652431132
Ув. редакторы, вам не стыдно публиковать заметки, в которых информации ноль.
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Plyash
1652433943
Артёмка останется помогать Порядиной Ольге тренировать женскую команду Зенит.Ольга гл.тренер команды по футболу,а Дзюбло будет обучать общей физической культуре,с некоторым уклоном в сторону ручных манипуляций,дабы избежать нежелательной беременности воспитуемых.
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zigbert
1652438347
Лучше контракта чем в Зените он нигде не получит.
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