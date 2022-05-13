Нападающий «Зенита» Артем Дзюба еще не принял решения о своем будущем.

По информации Bobsoccer, продление контракта с клубом из Петербурга и прекращение сотрудничества равновероятно.

Сообщается, что Дзюба может перейти в один из московских клубов в статусе свободного агента.

В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 37 матчах.

Его контракт с «Зенитом» истекает в июне, но у клуба есть опция продления договора.

Нападающему в августе исполнится 34 года.

Интерес к нему проявляет «Црвена Звезда».

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