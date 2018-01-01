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Орлов: «Спартак» – не конкурент для «Зенита»

Журналист Геннадий Орлов считает, что в последние годы «Зенит» был значительно сильнее «Спартака».

«Лучший матч между «Зенитом» и «Спартаком» по моей версии? Было и 5:0, и 7:1...

«Спартак», к сожалению для него, не конкурент для «Зенита» в последние годы», – сказал Орлов.

  • Очередной очный матч между командами пройдет 15 мая на «Открытие Банк Арене» в Москве.
  • «Зенит» досрочно стал чемпионом России, «Спартак» идет на 9-м месте.
  • В 1-м круге чемпионата петербуржцы разгромили соперника со счетом 7:1.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: ГСО

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Комментарии21
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    Рейтинг: +63894

    portero 43 минуты назад

    Ой Гена довыпендриваешься поидется пернобуваться опять....

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    Рейтинг: +4868

    _Marqella_ 48 минут назад

    Прав Генадий Сергеевич...

    4
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    Рейтинг: +1449

    ab15488 53 минуты назад

    по факту спартак каждый раз спотыкается об одни и те же грабли. околофутбольные. у спартака шикарная академия, одна из лучших в стране, стадион, инфраструктура, все что Лёне надо, это заткнуть свою бабу, закрыть ее в чулане и нанять, наконец то профессионалов. а болельщикам набраться терпения и не требовать отставку всех и вся после каждой невнятной игры

    0
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    Рейтинг: +7444

    R_a_i_n > ab15488 44 минуты назад

    Ошибаешься. Можно иметь все, что ты перечислил. Но если у власти силы которым нужны победы Питера, так тому и быть.

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    Рейтинг: +1049

    Узб@гоеный 1 час назад

    Пятихаточки регулярно отгружали хрякам.

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    Рейтинг: +7444

    R_a_i_n > Узб@гоеный 45 минут назад

    Опущенн...пардон обосса..., та плин успокоенный снова правильные вещи говорит!!!

    0
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    Рейтинг: +1049

    Узб@гоеный > R_a_i_n 34 минуты назад

    Рая, ты всё хамишь? Твои спартаковские модеры нагло прикрывают тебя безбашенную.

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    Рейтинг: +7444

    R_a_i_n > Узб@гоеный 15 минут назад

    "мои" Спартаковские модеры меня перманентно банят за слово бомж. А вот тебя с твоим клоном пропагандирующего наркоту точно покрывают.

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    Рейтинг: +6477

    Semenycch 1 час назад

    Орлов как был пустобрехом, так и остался!

    2
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    Рейтинг: +613

    Suvorov51 1 час назад

    Тут с Орлом-ФЛЮГЕРОМ трудно не согласится. покупка чемпионства вотуже 4 года идет системно. да я думаю промгаз на пятилетку оплатил. ведь наёмники не уезжают значит зарплата будет стабильная. а судьи свое получат в начале весны

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    Рейтинг: +7444

    R_a_i_n > Suvorov51 46 минут назад

    И добавить нечего...

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    Рейтинг: +15628

    житель СПб > R_a_i_n 45 минут назад

    Почему нечего? То есть 7:1 - это купленный результат? И сколько за каждый гол платили? А за позор?

    1
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    Рейтинг: +7444

    R_a_i_n > житель СПб 17 минут назад

    Я с Вами в спор вступать не буду. Ни к чему это не приведет. К Вам глубокое уважение!

    0
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    Рейтинг: +3555

    Питерский князь 1 час назад

    Я как дурак вина купил.
    Ждал сегодня игру.
    Придется до воскресения ждать взбучки мясных.
    Ладно не проподать же добру, пойду винца хлебну.
    =)

    1
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    Рейтинг: +17433

    Persona_non_Grata > Питерский князь 1 час назад

    Какая сегодня игра ? Ты рановато протрезвел )))

    4
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    Рейтинг: +7444

    R_a_i_n > Persona_non_Grata 47 минут назад

    Ну бомж жи. Всегда не очень трезвый)))

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    Рейтинг: +13857

    NewLife 1 час назад

    Гена, а синит сейчас для кого конкурент, для Брюгге, Алании ?

    5
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    Рейтинг: +7444

    R_a_i_n 1 час назад

    Идиот! Лучший матч, это где обоюдноострая борьба с интригой до конца матча. Гена же назвал матчи, где играли в одну калитку. Деменция однако. И кто еще скажет, что Генка комментировал матчи беспристрастно?

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    Рейтинг: +124

    Номэд > R_a_i_n 1 час назад

    Так он когда матчи сборной комментировал, половину матча по времени втирал про бомжатник.

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    Рейтинг: +15628

    житель СПб > R_a_i_n 44 минуты назад

    Давайте сначала посмотрим предстоящий матч! - а уж потом обсудим...

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    Рейтинг: +7444

    R_a_i_n > житель СПб 15 минут назад

    Безусловно посмотрим. Тем более я в этот день выходной!!!

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