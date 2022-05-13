Орлов: «Спартак» – не конкурент для «Зенита»

Журналист Геннадий Орлов считает, что в последние годы «Зенит» был значительно сильнее «Спартака».

«Лучший матч между «Зенитом» и «Спартаком» по моей версии? Было и 5:0, и 7:1...

«Спартак», к сожалению для него, не конкурент для «Зенита» в последние годы», – сказал Орлов.

Очередной очный матч между командами пройдет 15 мая на «Открытие Банк Арене» в Москве.

«Зенит» досрочно стал чемпионом России, «Спартак» идет на 9-м месте.

В 1-м круге чемпионата петербуржцы разгромили соперника со счетом 7:1.

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