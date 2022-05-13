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Орлов: «Спартак» – не конкурент для «Зенита»

13 мая 2022, 18:57
22

Журналист Геннадий Орлов считает, что в последние годы «Зенит» был значительно сильнее «Спартака».

«Лучший матч между «Зенитом» и «Спартаком» по моей версии? Было и 5:0, и 7:1...

«Спартак», к сожалению для него, не конкурент для «Зенита» в последние годы», – сказал Орлов.

  • Очередной очный матч между командами пройдет 15 мая на «Открытие Банк Арене» в Москве.
  • «Зенит» досрочно стал чемпионом России, «Спартак» идет на 9-м месте.
  • В 1-м круге чемпионата петербуржцы разгромили соперника со счетом 7:1.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: ГСО
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Орлов Геннадий
Комментарии (22)
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R_a_i_n
1652458693
Идиот! Лучший матч, это где обоюдноострая борьба с интригой до конца матча. Гена же назвал матчи, где играли в одну калитку. Деменция однако. И кто еще скажет, что Генка комментировал матчи беспристрастно?
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NewLife
1652458911
Гена, а синит сейчас для кого конкурент, для Брюгге, Алании ?
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ab15488
1652461572
по факту спартак каждый раз спотыкается об одни и те же грабли. околофутбольные. у спартака шикарная академия, одна из лучших в стране, стадион, инфраструктура, все что Лёне надо, это заткнуть свою бабу, закрыть ее в чулане и нанять, наконец то профессионалов. а болельщикам набраться терпения и не требовать отставку всех и вся после каждой невнятной игры
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_Marqella_
1652461878
Прав Генадий Сергеевич...
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portero
1652462205
Ой Гена довыпендриваешься поидется пернобуваться опять....
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portero
1652466222
Геннадий Сергеевич, Вам 77 годиков, в честь этого сыграют 7:7 и весело и никому необидно....
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