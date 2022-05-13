Кузяев: «У «Зенита» нет турнирных задач, а «Спартак» ни на что не претендует. Будет хорошая игра»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев поделился ожиданиями от матча 29-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Мы будем играть так же, как и всегда, не будем придумывать что-то новое. В последних матчах игра нам давалась, мы действовали успешно.

Да, «Спартак» — принципиальный соперник хороший раздражитель. Мы не имеем турнирных задач, но и «Спартак» тоже ни на что не претендует. Будет хорошая игра, болельщикам понравится», – сказал Кузяев.

«Спартак» примет «Зенит» в воскресенье, 15 мая.

Начало матча – в 16:30 мск.

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