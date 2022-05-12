«Астон Вилла» объявила о выкупе Коутиньо

Полузащитник Филиппе Коутиньо стал полноценным игроком «Астон Виллы».

Клуб АПЛ выкупил права на 29-летнего футболиста у «Барселоны».

Сумма трансфера составила 20 миллионов евро, также каталонцы получат половину от суммы будущей перепродажи хавбека.

Бразилец заключил с «Виллой» контракт до 30 июня 2026 года.

Будучи в аренде с января, Коутиньо забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 16 матчах.

Он выступал за «Барсу» с 2018 года.

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